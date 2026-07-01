'Futura Afición' ha enseñado los valores del deporte a cerca de 9.000 niños de toda España. - LALIGA

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La undécima temporada de 'Futura Afición', el programa educativo impulsado por la Fundación LaLiga que trata de prevenir la violencia en el deporte y promover los valores positivos del fútbol, ha enseñado los principios del deporte a casi 9.000 (8.871) niños y niñas en toda España.

Desde su creación en 2015, el proyecto trabaja para fomentar entre niños y niñas valores como el respeto, el juego limpio, la convivencia, la igualdad y la deportividad, contribuyendo a formar una futura afición comprometida con un deporte libre de violencia.

Durante esta temporada, el programa ha reforzado su presencia tanto en el ámbito educativo como en el fútbol base gracias a la implicación de los clubes de LaLiga. En concreto, se han celebrado tres jornadas presenciales junto al Málaga CF, el Cádiz CF y el Real Valladolid CF, en las que han participado 163 niños y niñas de sus canteras y escuelas de fútbol convenidas.

Estas entidades se suman a los 38 clubes de fútbol profesional que habían desarrollado acciones con Futura Afición desde su nacimiento en 2015.

A través de dinámicas participativas, retos cooperativos y actividades adaptadas a cada grupo de edad, los participantes han reflexionado sobre cuestiones como el respeto al rival, la gestión de las emociones, la resolución pacífica de conflictos o la impo rtancia del trabajo en equipo.

Además, las jornadas han incorporado nuevamente el módulo 'Fuera de Juego al Acoso Escolar', avalado por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), reforzando el compromiso del proyecto con la prevención del bullying.

En paralelo, 'Futura Afición' ha mantenido su consolidación en el entorno escolar, donde durante la temporada ha llegado a 8.649 alumnos y alumnas de 86 centros educativos, tanto mediante talleres presenciales como a través de sus recursos educativos digitales, acercando los valores positivos del deporte a centros educativos de todo el territorio nacional.

El cierre de la temporada tuvo lugar este martes durante LaLiga Camps Partners, donde 59 niños y niñas de diferentes puntos de España participaron en una sesión específica de 'Futura Afición' celebrada en Montanyá (Barcelona).

En un entorno de aprendizaje y diversión , los asistentes trabajaron aspectos relacionados con la convivencia, el respeto, la igualdad y el compañerismo mediante actividades lúdicas y educativas.

"Una temporada más comprobamos que el fútbol es una herramienta extraordinaria para educar y generar un impacto positivo en la infancia. La implicación de los clubes de LALIGA y la confianza de los centros educativos nos permiten seguir llevando este mensa je de respeto, convivencia y juego limpio a miles de niños y niñas de toda España", destacó Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga.

Además, en la conclusión de esta temporada, y siguiendo la trayectoria marcada en la lucha contra Bullying, se está trabajando en la creación de materiales pedagógicos y talleres presenciales para que los niños y niñas sepan cómo comportarse ante una situación de acoso en todas sus etapas: prevención, detección y actuación.

De forma más concreta, junto a la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), se está elaborando un manual de prevención y un protocolo de actuación para entornos deportivos, con el fin de que clubes y entidades deportivas tengan herramientas necesarias para actuar frente a un caso de acoso.