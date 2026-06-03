La 'Futura Afición' del Real Valladolid se divierte y aprende con los valores del fútbol

La 'Futura Afición' del Real Valladolid CF se divierte y aprende con los valores positivos del fútbol - LALIGA

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Residencia de Jóvenes Jugadores del Real Valladolid, lugar en donde se forman las futuras estrellas del club de la ciudad, acogió este martes la última jornada de Futura Afición con los clubes de LaLiga en esta temporada, iniciativa desarrollada por la Fundación LaLiga como objetivo promover los valores del fútbol.

El evento, que contó con la participación de más de 60 niños y niñas de entre 8 y 12 años, comenzó con la bienvenida de Gabriel Solares, presidente del Real Valladolid CF, y Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga.

Ambos destacaron la importancia de aprovechar los aprendizajes que se compartirían a lo largo de los talleres e invitaron a los asistentes a trasladarlos a su día a día, tanto dentro como fuera del terreno de juego. También estuvieron presentes Diego López, director de cantera del club anfitrión, y Cristina Garicano, responsable de la Fundación del Real Valladolid CF.

Los participantes recorrieron las distintas estaciones del itinerario, completando dinámicas orientadas a la concienciación en valores y a la sensibilización frente a la violencia en el fútbol y los comportamientos antideportivos. Además, afrontaron diversos retos centrados en la identificación de situaciones conflictivas, como el módulo 'Fuera de juego al Bullying'.

Los pequeños participantes descubrieron los recursos de la campaña LALIGA VS BULLYING , una plataforma impulsada por LaLiga y los clubes para combatir el odio dentro y fuera de los estadios, promoviendo una sociedad más respetuosa e inclusiva a través de los valores positivos del fútbol.

Bajo el lema 'Un equipo no deja a nadie solo', la campaña busca sensibilizar a los más jóvenes e inspirarlos a actuar en apoyo de las víctimas ante situaciones de acoso escolar. El cierre de las distintas actividades programadas incluyó la exposición del mural creado por los diferentes grupos, así como un sorteo de balones y la entrega de regalos a todos los participantes.

En este momento tan especial participó Javi Torres, leyenda del club vallisoletano, quien transmitió a los más pequeños la importancia de la educación en valores desde la base para poder crecer como futbolistas.

"Iniciativas como Futura Afición reflejan el compromiso compartido entre LaLiga, sus clubes y fundaciones para seguir construyendo un fútbol basado en el respeto, la inclusión y la convivencia. Acercar estos valores a niños y niñas desde edades tempranas es fundamental para contribuir a su desarrollo integral y para fomentar una cultura deportiva positiva que tenga impacto en su día a día, no solo en el ámbito del fútbol", dijo Olga de la Fuente.