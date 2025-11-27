Fuzzy Zoeller, ganador de dos 'majors', fallece a los 74 años

Fuzzy Zoeller, durante un torneo. - EUROPA PRESS/CONTACTO/AKRON BEACON JOURNAL

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Fuzzy Zoeller, vencedor del Masters de 1979 en el Augusta National Golf Club y del Abierto de Estados Unidos de 1984 en el campo de Winged Foot, ha fallecido a los 74 años, según confirmó este jueves el PGA Tour desde su cuenta en la red social X.

Zoeller fue el último debutante en ganar el Masters, convirtiéndose en aquella edición de 1979 en el tercer hombre en conseguir la chaqueta verde durante su primera participación, y repitió trofeo de 'major' cinco años después.

También ganó dos de las tres Ryder Cup en las que participó, pero su reputación quedó manchada para siempre por comentarios racistas que hizo cuando su compatriota Tiger Woods ganó en Augusta durante la edición de 1997.

"Le das una palmadita en la espalda y le das la enhorabuena, lo disfrutas y le dices que el año que viene no sirva pollo frito... o berza o lo que demonios sirvan", dijo en aquel momento, palabras que admitió que le persiguieron el resto de su vida.

Jay Monahan, comisionado del PGA Tour, elogió a Zoeller. "Fuzzy fue alguien auténtico y original, cuyo talento y carisma dejaron una huella indeleble en el juego del golf", comentó también a través de la red social X.

"Combinó excelencia competitiva con un sentido del humor que le granjeó el cariño de la afición y de sus compañeros jugadores. Celebramos su notable legado y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia", concluyó Monahan.