Gabriel Olaseni ficha por el Casademont Zaragoza hasta final de temporada

Archivo - November 12, 2017 - Madrid, Madrid, Spain - Gabriel Olaseni during Montakit Fuenlabrada victory over Movistar Estudiantes (69 - 71) in Liga Endesa regular season game (day 8) celebrated in Madrid at Wizink Center. November 12th 2017 - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Garcia Mate

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha llegado este miércoles a un acuerdo con el pívot británico Gabriel Olaseni, de 34 años y 2,08 metros de estatura, para que se incorpore a la disciplina rojilla hasta el final de la presente temporada.

"Tras pasar por Italia, Francia o España, ha disputado la Superliga turca, promediando siempre más de 11 puntos por partido. El Mersin BBGSK ha sido su última experiencia antes de recalar en Zaragoza", dijo el club maño sobre un jugador que en su día militó en el Baloncesto Fuenlabrada.

"Se formó en la Universidad de Iowa y se convirtió con el tiempo en uno de los jugadores más queridos por la afición de los Hawkeyes. Llegó a Europa de la mano del Brose Bamberg en la temporada 2015-16, disputando la Euroliga ese mismo año", añadió el Casademont Zaragoza en su comunicado.

Esa nota destacó finalmente que Olaseni también posee experiencia en la Eurocup, donde fue incluido en el Mejor Quinteto del curso 2023-24, y que recibió el galardón de MVP en varias jornadas con los London Lions.