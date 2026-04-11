Gabriela y Stefani Stoeva consiguen el título del dobles femenino en el Europeo de bádminton

Gabriela y Stefani Stoeva, durante el Campeonato de Europa de bádminton 2026. - BÁDMINTON ESPAÑA / CARLOS DÍAZ

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las hermanas búlgaras Gabriela y Stefani Stoeva han conseguido este sábado el título en el cuadro del dobles femenino durante el Campeonato de Europa de bádminton, que se está disputando en Huelva, mientras que los daneses Mathias Christiansen y Alexandra Boje han logrado esa corona en el cuadro del dobles mixto.

En el Palacio de los Deportes Carolina Marín, Gabriela y Stefani Stoeva confirmaron su condición de primeras cabezas de serie tras ganar en la final por 21-11 y 21-17 a las turcas Bengisu Ercetin y Nazlican Inci. Con este triunfo, las hermanas búlgaras ampliaron más su palmarés continental, habiendo sumado ya cinco oros y dos platas, consolidándose como una de las parejas más dominantes de la historia del campeonato.

Respecto a la final del dobles mixto, Christiansen y Boje ganaron a los ingleses Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen (21-19 y 21-14) para conquistar su primer título del Europeo. La dupla danesa, que sí contaba con varias medallas continentales, estrenó así su vitrina dorada.

Aparte de esas dos finales, la sexta jornada de este certamen definió el resto de enfrentamientos por el podio. En el cuadro individual masculino, el danés Anders Antonsen superó al francés Arnaud Merkle (21-18 y 21-13) y buscará el oro ante el también francés Christo Popov, verdugo en semifinales de su hermano Toma Junior Popov (21-18 y 27-25).

En individual femenino, la danesa Line Kjaersfeldt certificó su pase a la final tras batir a su compatriota Mia Blichfeldt (21-16 y 22-20). Su rival por el título será la escocesa Kirsty Gilmour, que remontó a la turca Neslihan Arin (16-21, 21-14 y 21-11) y tendrá otra oportunidad de conquistar el oro europeo, después de acumular cinco platas --todas cayendo en la final ante Carolina Marín-- y un bronce en su carrera.

El dobles masculino también definió su final. Los ingleses Ben Lane y Sean Vendy derrotaron a los daneses Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard (21-19 y 21-17) y se enfrentarán por el título a los hermanos franceses Popov, vigentes campeones y que en las semifinales ganaron con claridad a sus compatriotas Alex Green y Zach Russ por 21-9 y 21-14.