El Galatasaray cumple en Liga antes de visitar el Santiago Bernabéu

Publicado 01/11/2019 20:35:11 CET

Fútbol/Champions.- El Galatasaray cumple en Liga antes de visitar el Santiago Be

Fútbol/Champions.- El Galatasaray cumple en Liga antes de visitar el Santiago Be - Niels Boersema / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Galatasaray, rival del Real Madrid este miércoles en 'Champions', no tuvo problemas para llevarse los tres puntos (2-0) frente al Rizespor en la décima jornada de la Superliga turca, un partido resuelto en los primeros 20 minutos con goles de Montassar Talbi, en propia meta, y del exdeportivista Ryan Babel.

Los pupilos de Fatih Terim jugaron sin el colombiano Radamel Falcao, quien confía en llegar este miércoles al Bernabéu, pero sus molestias serán las que marquen su concurso y parece que lo tiene difícil. El ex delantero colchonero forzó al comienzo de temporada y la ausencia de trabajo físico en verano ha terminado por pasarle factura.

Sí que estuvo en el once otro ex del Deportivo como Florin Andone, además de los habituales Emre Mor y Fernando Muslera, éste último bajo palos con varias paradas de mérito. Steven N'Zonzi y Sofiane Feghouli sí gozaron de descanso y no disputaron un solo minuto para llegar frescos a la capital de España. El 'Galata' es quinto en Liga, pero a tan solo dos puntos del liderato a falta de que se complete el resto de la jornada.

En 'Champions', los otomanos perdieron su último partido ante el Real Madrid (0-1) y apuran sus opciones para seguir con vida en Europa. Tienen a tres puntos la segunda plaza, en manos precisamente del conjunto blanco, pero a solo uno la tercera posición que da acceso a la Liga Europa y ocupa en este momento el Brujas. Lidera el grupo el PSG con nueve unidades.