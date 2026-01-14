Gallagher deja el Atlético de Madrid y ficha por el Tottenham

Conor Gallagher of Atletico de Madrid looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Atletico de Madrid at Montilivi stadium on December 21, 2025 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés Conor Gallagher se convirtió este miércoles en nuevo futbolista del Tottenham Hotspur inglés, tras disputar 77 partidos con el Atlético de Madrid, equipo al que llegó en el verano de 2024, por lo que regresa a la Premier League.

"El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han llegado a un acuerdo para el traspaso de Conor Gallagher al conjunto londinense", informó el club rojiblanco en un comunicado.

De esta manera, el inglés vuelve a su país natal para comenzar un nuevo desafío allí tras haber defendido los colores de la entidad colchonera durante una temporada y media. Gallagher llegó al club en verano de 2024 procedente del Chelsea y, desde entonces, ha disputado 77 partidos con la rojiblanca, marcando 7 goles y repartiendo 7 asistencias.

Llevará el dorsal 22 en el conjunto londinense en su búsqueda de minutos para llegar al Mundial de este verano. "Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser jugador de los Spurs y, por suerte, el club también lo pensó. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para saltar al campo", afirmó Gallagher en declaraciones publicadas por el Tottenham, que paga más de 39 millones de euros por el futbolista, según Sky Sports.

"Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales", concluyó el jugador, que deja el Atlético después de haber tenido más protagonismo en las últimas semanas por la lesión de Pablo Barrios.