Garbiñe Muguruza: "Antes era mi propia enemiga, ahora he aprendido a manejar todas las emociones"

Garbine Muguruza, tennis player, attends during an Europa Press interview on November 30, 2021, in Madrid, Spain.

Garbine Muguruza, tennis player, attends during an Europa Press interview on November 30, 2021, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, campeona de las Finales WTA, reconoce que ahora es "más madura y menos inconsciente" en la pista, lo que le ha permitido "manejar todas las emociones" y a dejar de ser su "propia enemiga", mientras que valora como "superimportante" su reciente histórico triunfo en la cita de 'maestras', aunque no se atreve a decir si es de más relevancia que los títulos de Roland Garros y Wimbledon que ya tenía en su poder.

"Yo creo que antes era mi propia enemiga. Se va aprendiendo con el tiempo a suavizar esos momentos de frustración, en los que no estás contenta y tienes que aceptar de mejor manera todo eso, antes quizá saltaba a la mínima, me ponía de mala gana o me frustraba. Ahora he aprendido a manejar todas las emociones, superar eso mucho más rápido y no quedarme en ningún sitio que no me vaya a ayudar a ganar", confesó Garbiñe Muguruza en una entrevista a Europa Press tras un acto con Caser Seguros.

La número tres del mundo no esconde que la "presión" de aficionados y prensa ha hecho que afrontase en ocasiones los momentos complicados más "irritada y sensible". "Sí la he sentido (la presión). Irrumpí en 2015 muy rápido y muy fuerte, gané 'Grand Slams', fui número uno, pero era muy joven y fue todo muy rápido, y todo eso creó muy expectativa de mantener ese nivel ya asegurado, pero no es tan fácil. Pero esa presión también es buena, la gente tiene expectativas en mí. Todo tiene su proceso, viene un alto, luego un bajo, otro alto... Así es la carrera de un atleta", explicó.

"Ha habido ocasiones en las que sí he estado más sensible, irritada, por no cumplir las expectativas. En otras, me ha dado energía. En general es más difícil de llevar, aunque a veces me ha ayudado", reflexionó Muguruza, que, sin embargo, ahora se ve "más preparada" como tenista.

"Ahora soy más madura y menos inconsciente. Cuando juegas sin pensar... Ahora, como todo deportista, he adquirido una formación que ahora noto en todo lo que hago", afirmó orgullosa la tenista, que bromea con que "todavía" nadie le ha llamado 'Maestra de Maestras' por la calle. "No me importaría...", confesó, entre risas.

En este sentido, la campeona de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017 pone al "mismo nivel" estas dos victorias con su reciente triunfo en Guadalajara (México). "Ha sido una victoria superimportante, pero no sé si es el título más importante en mi carrera, porque los 'Grand Slam' son torneos con los que todo niño sueña", añadió.

"Ha sido una progresión de todo el año. Ya desde el 2020 jugué mucho mejor, me empecé a sentir mucho mejor en pista, y este año, que se ha podido jugar a pesar del Covid, he ido en progresión y a final de temporada es cuando más he juntado todo el puzle que forman mi tenis, las ganas de acabar el año por todo lo alto y mi equipo, que congeniamos muy bien. Todo ha hecho que saliese mi mejor tenis esa semana", expresó sobre las claves para recuperar su nivel mental y físico.

"EN EL CIRCUITO TODAS ESTÁN CON EL CUCHILLO EN LA BOCA CADA SEMANA"

Así, la número tres del ranking WTA cree que el 2021 ha sido su año "más estable" y su "mejor temporada". "He llegado a cinco finales, es el año en el que a más finales he llegado y más títulos he ganado. Me he notado mejor en general", manifestó satisfecha.

"Ha sido un año difícil, ha habido semanas que han sido un 'rollo', no había público, la 'burbuja'... Y hay otras en las que lo llevas más o menos bien. Ha sido una montaña rusa en ocasiones, pero, en general, lo he llevado bien. He estado muy concentrada en estar a tope, en la cima, hemos sacrificado bastante energía, pero, irónicamente, no lo he llevado tan mal como se ve en el papel, me he adaptado bien", valoró Muguruza en relación a la temporada, en la que el aspecto psicológico ha sido muy importante.

Y es que este es un tema que ha trabajado con su equipo. "En 2020 ya jugamos torneos con el protocolo por el coronavirus y el 2021 lo cogí con más ganas tras no jugar demasiado en 2020. Ha sido como cosas buenas y cosas malas... Mi equipo ha sido muy importante, me ha dado frescura, nuevo ciclo, un nuevo inicio. Son muy empáticos y muy trabajadores, me han llevado de nuevo a la cima", celebró.

Finalmente, Garbiñe Muguruza analizó como está un "igualado" circuito de la WTA, ya sin una gran dominadora como en la época de Serena Williams. "Es lo normal, lo de Serena Williams fue algo... Tantos años y décadas dominando... Ahora no sabes quién va a ganar, todo es supercompetitivo, todas están con el cuchillo en la boca cada semana. Eso es el nivel 'top', lo que tiene que ser", sentenció la de Caracas.