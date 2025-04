Garbiñe Muguruza: "Valoro ahora muchos más todos mis logros, pero la competitividad se ha apagado un poco"

Archivo - Garbine Muguruza attends during the award ceremony of the Gold Medal for Sports Merit (Medalla de Oro al Merito Deportivo) awarded to Garbine Muguruza at the Chamarti Tennis Club on July 5, 2023, in Madrid, Spain.

Archivo - Garbine Muguruza attends during the award ceremony of the Gold Medal for Sports Merit (Medalla de Oro al Merito Deportivo) awarded to Garbine Muguruza at the Chamarti Tennis Club on July 5, 2023, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La extenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció este lunes que valora una vez retirada "todos los logros" que consiguió durante su carrera deportiva y que sobre todo añora "situaciones guays" que tenía en su día a día, aunque no tanto una competitividad que se le "ha apagado un poco".

"La verdad es que valoro mucho más ahora todos los logros porque cuando uno está metida en el calor del momento, en la competición, es que no te da tiempo de digerir todo. Y ahora desde otra perspectiva, veo los partidos, me pongo 'YouTube' y veo algunos clips, y digo 'Ostras, ¿esa era yo jugando?' Parece que haya pasado un montón de tiempo, pero ahora lo valoras más, con perspectiva", confesó Muguruza a los medios tras un acto con Laureus.

La exnúmero uno del mundo reconoció que su vida le ha "cambiado mucho", aunque sigue "muy involucrada en el mundo del deporte" y "feliz de contribuir desde otra perspectiva", y no escondió que añora de su vida deportiva "ciertas situaciones como el día a día, el trabajo invisible y el ganar y estar con tu equipo". "Situaciones guays, ¿no? De estar ahí en la pista, de jugar frente a mucha gente, de sentir esa adrenalina, pero es verdad que la parte dura, la parte de trabajo diaria no la he echado tanto de menos", remarcó con una sonrisa.

En su caso, "se ha apagado un poco" la competitividad porque "competir a todo cansa". "Es verdad que mi instinto era competir y que quiero competir en todo. No juego mucho ni a cartas ni nada porque es verdad que me sale ese lado. Ahora estoy empezando a jugar al pádel un poco, pero se me ha apagado un poco la competitividad y la verdad es que también es agradable no estar siempre en tensión", puntualizó.

Preguntada por el impacto negativo de las redes sociales, aclaró que es "un poco de la vieja escuela" y que lo mejor es "tener la piel gruesa". "Todo el mundo puede opinar, pero hay que saber que las redes sociales son un instrumento para poder comunicarte con tus fans, mostrar un poco tu vida y demás, y no hay que hacer caso a lo que te puedan decir las personas que no te conocen y no sabes en qué momento estás", comentó.

En este sentido, se refirió a cómo gestionaba en su caso la presión, un factor que considera "un privilegio porque te empuja y te ayuda", pero que también tiene su lado negativo, "Si no te va bien, pues también te vienes un poco abajo. Entonces es sobrellevarlo de la mejor forma posible, con tus psicólogos, con tu equipo, hablándolo, compartiendo la presión, dividiéndola un poco entre todos para que eso te alivie. Si quieres ser el número uno vas a tener presión y también hay que aprender a aceptarlo y digerirlo, tener presión es de campeones y es algo positivo al final", subrayó.

APOYO A BADOSA Y SORRIBES

Muguruza celebró que Paula Badosa haya "demostrado un buen nivel de tenis desde que ha empezado el año", aunque lamenta que su cuerpo tenga "dolores" por sus problemas de espalda. "Al final, esto forma parte del mundo del deporte. Yo también he tenido muchas lesiones y también he escuchado médicos decir que no sé si iba a poder volver a jugar, y al final tu cuerpo se acostumbra. Creo que Paula encontrará la manera de sentirse más sana", indicó.

En cuanto a Sara Sorribes, que el pasado viernes anunció un parón para cuidar su salud mental, lo ve "un poco normal". "Además, es una jugadora que físicamente también sufre mucho porque es una guerrera. No lo veo como algo negativo, necesita un descanso y creo que hace bien. Como hice yo también en su momento, coger un poquito de aire y volver con todas porque el calendario no te da mucho respiro", expresó.

Además, la de Caracas mostró su alegría por el "éxito" de Carla Suárez como capitana de la BJKC. "Que Carla sea capitana para mí es estupendo porque no hay nadie mejor que ella para saber gestionar esos momentos", se sinceró.

La doble ganadora de 'Grand Slam' aprovechará su paso por Madrid par estar en el Mutua Madrid Open que arranca este martes, torneo del que guarda recuerdos "muy bonitos", sobre todo por el apoyo del público y donde tiene esperanzas en el cuadro masculino en Carlos Alcaraz. "Yo creo que es 'terrícola'. Le he visto muy bien en Montecarlo, en un nivel increíble, y ahora también en Barcelona ha jugado muy bien, pero también Rune que juega muy bien", resaltó.

Para Muguruza, el nivel del murciano no ha tenido "nada" de la gira estadounidense donde "quizás no estaba del todo al cien por cien". "Ahora en tierra yo creo que ha puesto el puzle otra vez junto y cuidado porque aquí además el público va a estar con él y no va a dejar jugar al contrincante", advirtió, mientras que a nivel femenino, ve "muy bien ahora" a la bielorrusa Aryna Sabalenka. "Dentro de su juego agresivo, ha encontrado una estabilidad muy buena", admitió.

Del caso de dopaje del italiano Jannik Sinner, cree que sí ha habido "críticas" y "gente a favor y en contra". "Está claro que el sistema tiene que actualizarse y encontrar en el tema de las sanciones una misma manera de tratar a todos los jugadores, eso desde luego. Yo creo que ahora van a cambiar", opinó, segura de que el italiano volverá con su "nivel" de juego. "Supongo que habrá estado entrenando como si no hubiese pasado nada, creo que es algo más mental de ver cómo vuelve, cómo se encuentra y de tener un poco todos los ojos encima".

"HAY QUE INVERTIR ANTES" DE QUE HAYA UNA GRAN VICTORIA

Garbiñe Muguruza realizó estas declaraciones tras participar en una mesa redonda sobre sostenibilidad e impacto social del deporte donde reconoció que los deportistas no piensan en tener "tal influencia" sobre otras generaciones cuando están jugando y recalcó que "los niños son esenciales".

"Hay que trabajar sobre la próxima generacion para liderar con el ejemplo, no sólo en el deporte, sino en la importancia en la disciplina, de la confianza o de la autoestima. También conociendo mi recorrido, yo salí de Sudamérica con pocas perspectivas deportivas y pueden ver cómo se convierten los sueños en realidad si realmente luchamos por ellos", detalló, demandando que no haga "falta ganar un campeonato para tener un mejor gimnasio". "Hay que invertir antes, así se puede ayudar a los futuros campeones", ahondó.

También habló de las ayudas de la WTA para la maternidad, algo que la deja "supercontenta". "Ha sido un reto para muchas deportistas que quieren ser madres más jóvenes o a la edad que sea para que eso no detenga tu carrera o tus sueños", apuntó.

"Ahora hay tecnología para ayudar a cuidar el cuerpo y vemos que las carreras son más largas, eso ayuda a tener una certeza a poder continuar y ya no se ve como algo negativo que va a acabar con tu carrera sino que incluso la vas a disfrutar más. Hemos visto una reacción positiva de las jugadoras y ahora hay que ver cómo se adapta y ver qué falta, pero es un paso tan grande y tan importante", añadió al respecto.

En cuanto a vincularse a proyectos sociales, consideró que un deportista debe ser "fiel" consigo mismo y "apoyar lo que crees". "No puedes apoyar algo que no sientes, tienes que saber cuál es tu fortaleza y en qué proyecto puedes apoyar. Es difícil cuando estás en activo porque tienes muchas cosas que atender, pero cuánta más experiencia tienes, sabes lo que es importante y el modelo que eres a seguir", ahondó.

"Es importante dejar tu huella y Laureus une estos valores. Me encanta que se haga a través del deporte, que me lo ha dado todo, mis sueños, la disciplina, el trabajo duro. Trabajar con Laureus me permite devolver esto a la comunidad y puedo marcar la diferencia", sentenció sobre su papel de embajadora de la Fundación Laureus.