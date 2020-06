García Bragado: "Voy como el conquistador que abre la maleza"

El marchador madrileño ve como una "oportunidad" el aplazamiento de Tokyo 2020 para recuperarse de sus molestias

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El marchador Jesús Ángel García Bragado confesó que se siente como un conquistador "en territorio inexplorado" ante la posibilidad de disputador los Juegos Olímpicos con 51 años, y ha visto como una "oportunidad" el aplazamiento de Tokyo 2020 por la COVID-19 para recuperarse de sus molestias físicas y afrontarlo con más garantías.

"En Rio creía que iban a ser mis últimos Juegos, pero cuando vi el Mundial tenía claro que quería clasificarme para Tokio. En el Europeo me tuve que retirar y, a partir de ahí, entré en un territorio sin explorar: recuperar el gimnasio, tocar las pesas ... Hoy es más normal ver a deportistas en activo con más de 35 años como Valverde. Es una mezcla de apasionamiento porque nos encanta el deporte que hacemos. Voy como aquellos conquistadores que iban abriendo la maleza, en un territorio inexplorado", comentó.

Así se manifestó Jesús Ángel García Bragado en una rueda de prensa telemática junto al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y la Directora de Marketing de Joma, Marina López, en la que se presentó la campaña 'Selección Española de Deportistas Anónimos', impulsada por la marca deportiva afincada en Portillo de Toledo (Toledo) y el COE.

En esa rueda de prensa participaron también el internacional de balonmano Raúl Entrerríos, el tenista Pablo Carreño, el jugador de rugby Pablo Fontes, el ciclista David Valero, la jugadora de bádminton Beatriz Corrales, los karatecas Sergio Galán y Gema Morales, la surfista Ariane Ochoa, el luchador Jesús Gasca y el tirador con arco Daniel Castro.

García Bragado, el deportista español con más participaciones, siete, en los Juegos Olímpicos, destacó que es "muy llamativo" ver la cantidad de gente que ha empezado a hacer ejercicio en el período de desescalada del Gobierno por la pandemia. "Es una oportunidad. Con 50 años, que vas arrastrando molestias, para recuperarse bien. Ahora tengo más de un año para resolver esos problemas articulares, aunque vuelva a la casilla de salida para ir a los Juegos", indicó.

Bragado consideró que en el momento de las retirada, el "deporte te vence", pero que él aún lo atisba lejos porque ha podido encontrar al personal médico que han resuelto sus molestias. "Afortunadamente, he solventado la situación y con la ventaja de que tengo un año por delante. Si me hubiera pasado en junio tendría que haberlo hecho a corto plazo. Para mi esto es una oportunidad, no un contratiempo", recalcó.

A su juicio, disputar Tokyo 2020 "con 50 o 51 años no hay mucha diferencia". "Aunque en un año tengo más riesgo de lesionarme. En mi caso, es tanta la ilusión y el empeño por llegar a Tokyo ... porque va ser la última vez que se disputen los 50 kilómetros marcha. Me hace muchísima ilusión y eso me puede más que las señales que me manda el cuerpo", subrayó.

ALEJANDRO BLANCO: "SOIS REFERENTES EN EL MUNDO"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, se felicitó por el nivel del deporte español a un año de los Juegos. "Sois unos grandes referentes no solo del deporte español sino del mundo. Todos tenemos que apoyar esta investigación contra el coronavirus. Espero que pronto nos podamos ver y nos demos abrazos", deseó.

Por su parte, la Directora de Marketing de Joma, Marina López, agradeció a los aficionados que hubieran introducido o continuado con la práctica del deporte en medio de la pandemia del coronavirus. "Los valores del deporte son importantes en medio de la dificultad, y llevar la imagen del COE es un orgullo porque es la que agrupa a todo el deporte español", comentó.

Marina López presentó la colección de la Selección Española de Deportistas Anónimos, integrada por productos como calzado técnico, camiseta y polo y cuyo 10% de las ventas será donado para la investigación del Instituto Carlos III contra la COVID-19.

La zapatilla ha sido producida en dos modelos diferenciados para hombres y mujeres. Tanto el modelo Supercross como el Storm Viper cuentan con un diseño en blanco con la suela en rojo, y en los que se puede leer la inscripción de 'ESPAÑA' en el exterior e interior de la zapatilla junto a la J de Joma y detalles con los colores de la bandera rojigualda.

La colección textil de Joma para la Selección Española de Deportistas Anónimos consta de ocho prendas: el polo de paseo del COE para hombre y mujer; dos camisetas de tirantes en rojo para mujeres y blanco para hombres; y una camiseta roja combi con apenas 160 gramos de peso y que destaca por sus costuras para evitar roces.

Por último, la equipación la completa una camiseta técnica blanca con la bandera de España en una manga y los logotipos e inscripciones de Joma, COE y la inscripción 'Selección Española de Deportistas Anónimos'.