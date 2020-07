García Pimienta renueva como técnico del Barça B

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona B, Francisco Javier García Pimienta, ha renovado su contrato como técnico del filial por una temporada, ampliable hasta 2022, en un acto que tuvo lugar en el palco del Estadio Johan Cruyff con la presencia del presidente Josep Maria Bartomeu y del directivo responsable del Barça B, Xavier Vilajoana, y del secretario técnico del fútbol profesional, Eric Abidal.

García Pimienta ha renovado como entrenador del Barça B hasta el 30 de junio de 2021, ampliable una temporada más, informó el club blaugrana, que ha confiado en el técnico catalán el próximo del próximo curso para el filial de la entidad.

En 1986 comenzó jugando en las categorías inferiores del FC Barcelona hasta llegar al Barça B, donde formó parte de la Quinta del Mini con jugadores como De la Peña, Celades, Quique Álvarez, Roger, Juan Carlos Moreno o Toni Velamazán. En la temporada 95/96 debutó con el primer equipo en un partido de Liga contra el Deportivo. Desde el año 2001, ha estado entrenando en las categorías inferiores del FC Barcelona, pasando del Cadete A hasta el Barça B.

Tras dirigir a varios equipos en la Masia, García Pimienta estuvo dos campañas siendo el segundo entrenador del Barça B (de 2015 al 2017). A inicios de la temporada 2017-18, pasó a entrenar el Juvenil B, y poco después, en el Juvenil A. Precisamente con el Juvenil consiguió proclamarse campeón de Liga y también de la UEFA Youth League en Nyon, ganando un doblete. Posteriormente, se hizo cargo del Barça B a finales de la temporada 2017/18, tras la destitución de Gerard López como entrenador del filial azulgrana.

"Estoy muy contento de seguir vinculado a este club, de seguir aprendiendo, que los jugadores mejoren día a día, porque tenemos el reto que estamos formando los mejores jugadores del mundo para que lleguen al primer equipo del Barça", dijo en declaraciones tras la firma del contrato.

"Tengo la gran suerte de haber vivido este estilo desde muy pequeño. Tuve la suerte de vivirlo como jugador y ahora como entrenador. Siempre he creído con esta filosofía, con esta manera de jugar, con este estilo Barça. Cómo jugador he tenido la suerte de vivirlo en primera persona y me he formado como entrenador aquí también", destacó García Pimienta.