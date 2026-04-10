García Plaza: "Entiendo y respeto la frustración del aficionado, pero todos tenemos que sumar para el objetivo"

Archivo - Luis Garcia Plaza, head coach of Deportivo Alaves, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Deportivo Alaves at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on January 12, 2024, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, entiende "la frustración" del aficionado sevillista por la delicada situación del equipo, pero recalcó que para lograr la permanencia en LaLiga EA Sports necesitan que "todos" sumen, con su plantilla necesitando "dar un paso adelante" y "su mejor versión", empezando por la visita este sábado de un equipo "'top'" como el Atlético de Madrid.

"Llevo un partido aquí, llegas de nuevo y te encuentras una situación complicada. Claro que entiendo la frustración del aficionado, el Sevilla es un grande de España y de Europa, pero el equipo de este año lucha por lo que lucha y eso lo tenemos que tener claro y en un futuro volver a ser un grande de España y de Europa. Ahora hay un objetivo que es mantener la categoría", expresó García Plaza este viernes en rueda de prensa.

Por ello, necesitan ante el Atlético un ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán que "lo noten" ellos y el rival. "Sé que no les puedo pedir nada porque acabo de llegar, pero la única manera para conseguir el objetivo es que todos tenemos que sumar. No veo otra solución, pero les entiendo y respeto, faltaría más", subrayó.

"El equipo necesita mucho trabajo, mucha exigencia, mucho cariño y sacar su mejor versión, y su mejor versión la saca con un trabajo bueno en los entrenamientos y con un estado de ánimo importante porque si no se nos va a hacer más difícil", añadió al respecto el preparador sevillista.

Este dejó claro que sus jugadores "están jodidos". "Están sufriendo, sobre todo los chicos de aquí, que son canteranos. Les veo entrenar y es duro para ellos porque es un club muy grande y está en una situación que quizá no tenía que estar", confesó García Plaza.

El entrenador del conjunto hispalense recordó que él ha vivido situaciones complejas como la de tener que ascender equipos, algo que se le dio bastante bien. "Conseguir un ascenso es difícil, he conseguido siete y esto es igual de difícil, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir y que los chavales van a dejarse todo", aseveró.

Por ello, insistió en su mensaje a una afición muy disgustada. "Que si nos juntamos todos juntos y los jugadores dan la mejor versión que tienen, con una idea de juego, lo sacaremos, es lo que pienso. Y ya habrá tiempo después, al final, de buscar otros objetivos el año que viene y cuál es la planificación que queremos hacer", remarcó el madrileño.

La semana de entrenamientos previa al duelo contra el Atlético "ha sido muy buena, incluso mejor que las anteriores" desde su llegada. "Estamos con muchas ganas y esperando este sábado llevarnos una alegría que es lo que lo que buscamos", deseó.

Sin embargo, García Plaza no olvida que enfrente tendrán "un equipo 'top'". "No digo que se vaya a clasificar, pero ha dejado un resultado muy, muy bueno para clasificarse a las semifinales de la Champions y que está clasificado para final de la Copa del Rey, eso no lo hace un once solo, lo hace una plantilla", advirtió.

"Si dicen que puede jugar Sorloth, preguntad a ver cuánto ha costado, Baena, o Mendoza, y esos son el plan B y por eso es tan gran equipo. A partir de ahí a nosotros nos tiene que dar un poco igual el rival, tenemos que hacer el mejor partido que podamos, seguir incrementando hacer mejor las cosas y cuidar esos detalles que por ejemplo en Oviedo nos costaron partidos", demandó el técnico sevillista.

ELOGIOS AL ATLÉTICO Y A SIMEONE

Este reiteró en "crecer y hacer mejor las cosas". "Si no, nos va a costar. Tenemos que dar un paso adelante y después transformarlo en puntos", afirmó, al tiempo que no piensa en los puntos a lograr para la permanencia. "Tenía la cuenta hecha de ganar a Oviedo y ahora tengo la cuenta hecha de ganar al Atlético, y no pienso en más. Después ya veremos lo que tiene que pasar, lo que verde dicta en el partido, pero no tengo ninguna cuenta hecha", puntualizó.

García Plaza arrojó algo de optimismo porque en su carrera en los banquillos se le ha dado "bien" el conjunto colchonero y por ello no firma nada. "Si no recuerdo mal, le he ganado prácticamente con todos mis equipos y a lo mejor si firmo el empate no sales a ganar", expresó.

Finalmente, elogió al Atlético y a su entrenador, Diego Pablo Simeone. "Si se mete en la final de Champions y de Copa ya empieza a ser una temporada muy buena. En Liga, no es fácil competir con los monstruos de Barça y Real Madrid, pero si logra ese pase a la final de la Champions y después gana la Copa, ya es una temporada redonda", detalló.

"Con el 'Cholo' tengo cierta relación porque tuve a Giuliano (en el Alavés) y le rompieron un tobillo antes de empezar la temporada. Vino a ver a su hijo e hicimos como cierta relación. Con él en el Atlético han sido unos años espectaculares y siempre está ahí, su trabajo está ahí y no lo voy a descubrir. Es algo raro, más en España, que un entrenador esté tanto tiempo en un club, lo del 'Cholo' es algo realmente para quitarse el sombrero", sentenció.