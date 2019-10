Garitano: "Junto al Atlético, somos uno de los mejores equipos defensivamente"

Publicado 25/10/2019 18:40:47 CET

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, ha asegurado que junto al Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este sábado en el Wanda Metropolitano (21.00 horas), son uno "de los mejores" equipos de LaLiga Santander a nivel defensivo, y ha apelado a conseguir la primera victoria fuera de casa tratando de crear más "ocasiones de gol".

"Nosotros también somos uno de los mejores en eso -defensivamente- junto a ellos, llevamos el mismo número de goles a favor, lo que quiere decir que está caro hacer goles en Primera División, que está todo muy igualado. Tendremos que estar atentos, hacer un buen trabajo y encontrar el gol. Fuera de casa, para ganar, necesitas hacer gol, y en ese campo, más. De 12 partidos oficiales, en ocho han dejado la portería a cero. El reto es intentar hacer gol", declaró en rueda de prensa.

Además, los números ofensivos (8) son idénticos a los del conjunto de Diego Pablo Simeone, aunque el técnico vasco le resta importancia a la falta de puntería. "El otro día tiramos 19 veces, ese es el camino. Siempre vas a estar más cerca de hacer goles si tienes 19 finalizaciones que si haces 5 o 6. De lo que se trata es de hacer finalizaciones de gol. Fuera de casa, con lo poco que nos hacen, tenemos que intentar crear ocasiones de gol y hacer gol", manifestó.

Los bilbaínos buscan ahora su primera victoria lejos de San Mamés. "Ganas, todas, y necesidad, toda. Hemos estado acostumbrados a no tener cuatro partidos sin ganar; llevamos un año con buenos resultados y ahora hemos cogido dos 1-0 y dos 1-1. Por un detalle o por otro, no hemos conseguido ganar. El otro día hicimos las cosas bien. Nos estamos nerviosos, pero estamos responsabilizados. Tenemos ganas de ganar fuera de casa", subrayó.

Por otra parte, Garitano niega que el Atlético atraviese una crisis. "Ellos están acostumbrados a ganar mucho, está muy igualado todo. El Real Madrid pierde en Mallorca y nosotros empatamos allí y parece que es un mal resultado. Aquí cuesta mucho ganar y que te ganen. La igualdad es máxima en este principio de Liga, puedes perder contra cualquier equipo y ganar contra cualquiera. Todo el mundo está muy preparado tácticamente, sabemos la fortaleza del contrario y hay que hacer gol fuera de casa si quieres ganar", indicó.

Por ello, no cree que a los futbolistas rojiblancos les afecten los pitos del último día en su casa. "Son jugadores que juegan la Champions, tienen finales de Champions, no creo que eso les influya. Son grandes competidores y eso no les va a influir. Estoy más pendiente de que nosotros hagamos bien las cosas y de tener posibilidades hasta el final", expresó.

"Es uno de los mejores equipos de Europa, uno de los tres favoritos para ganar la Liga y la Champions; es uno de tres o cuatro mejores equipos de Europa, lo lleva demostrando años. Este año yo le veo igual", prosiguió, antes de afirmar que Yeray Álvarez está "bien" y que Yuri Berchiche "ha entrenado normal durante la semana" tras superar una luxación de hombro y "está disponible".