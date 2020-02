Publicado 07/02/2020 0:01:59 CET

Fútbol/Copa.- Garitano: "Me alegro por la gente, esto es un chute para todos"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, ha celebrado la victoria contra el FC Barcelona (1-0) en los cuartos de final de la Copa del Rey y el poder acceder a las semifinales, un "chute" para toda la gente del Athletic tras un partido en el que supieron presionar, defender y aprovechar la única gran ocasión que tuvieron.

"Me alegro por la gente. Esto es un chute para todo el mundo, para los que sentimos al Athletic estas noches refuerzan la filosofía que tenemos, de jugar con jugadores nuestros, de aquí", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico del Athletic cree que con su filosofía cada vez lo tienen "peor" para competir contra clubes de un presupuesto mucho mayor. "Esto se está poniendo cada día más difícil pero tenemos este orgullo y empuje de la gente. El equipo va de frente, hemos resistido y al final hemos ganado", celebró.

"Con el gol de Williams sentí alegría, teníamos a gente ya tocada y el cambio de la prórroga se nos iba a quedar corto. Hemos presionando a pares todos el partido, y mantener esa intensidad y presión en 90 minutos cansa mucho y arriesgas mucho", reconoció.

Un triunfo que hace olvidar los sinsabores de la Liga. "Estamos ahí y en Liga hemos hecho partidos para ganar y no hemos tenido esa 'pizquita', en la Copa todo está cayendo de nuestro lado, penaltis incluidos. En Liga no está pasando, donde no hemos ganado últimamente pese a estar cerca", aportó.

"Todos los equipos tienen unas características. Unos tienen más calidad, otros tiene otras cosas, nosotros tenemos que vamos, vamos arriba, de frente, hasta el final y me he divertido mucho viendo el partido. Ellos querían tocar la pelota desde atrás y nosotros hemos ido arriba a por ellos. Esa es nuestra identidad y ha salido bien", añadió.