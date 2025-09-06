Gasly renueva con Alpine hasta 2028

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de Fórmula 1 Pierre Gasly correrá en el equipo BWT Alpine Fórmula 1 hasta 2028 después de la última renovación, anunciada este sábado, tras la cual sumará un total de seis temporadas pilotando para la estructura gala, según un comunicado.

"El equipo BWT Alpine Fórmula 1 se complace en anunciar que Pierre Gasly ha comprometido su futuro a largo plazo con el equipo mediante la ampliación de su contrato hasta el final de la temporada 2028", confirmó la escudería en su página web.

El acuerdo, según la estructura, "consolida la creencia de Alpine en Gasly como el piloto para liderar el equipo en la nueva era reglamentaria en 2026 y más allá", bajo el liderazgo de Flavio Briatore y con el pleno respaldo del Grupo Renault dirigido por el nuevo CEO, François Provost.

Así, el piloto galo, de 29 años, cumplirá seis temporadas siendo parte de la estructura francesa, una relación que comenzó en 2023 y que culminará, con la nueva extensión de contrato, en la campaña de 2028.

Alpine argumentó que Gasly ha evolucionado "constantemente" en estos últimos tres cursos, "mostrando velocidad, consistencia y liderazgo". Ha logrado dos podios hasta ahora con el equipo francés en el Gran Premio de Países Bajos 2023 y en el Gran Premio de Sao Paulo 2024.

"Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente, pilotar para una compañía francesa me hace sentir muy orgulloso. Desde que me incorporé en 2023, siempre he sentido que este equipo es el lugar adecuado para estar en el futuro", celebró Gasly en declaraciones publicadas por el equipo.

Además, destacó "el apoyo de Flavio (Briatore) y su confianza", además del "compromiso de François (Provost) con el proyecto de la Fórmula 1", como argumentos principales para que ampliar su contrato sea "una decisión natural". "Quiero estar aquí en los próximos años y cumplir nuestro objetivo conjunto: ganar carreras y Mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial", agregó.

Por su parte, Briatore defendió que con la renovación de Gasly están "bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1, que comienza en 2026". "Ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado para llevarnos bien hacia el futuro. Pierre ha sido un activo inmenso para el equipo durante este difícil período. Me ha impresionado mucho su actitud, su dedicación y su talento, y esperamos continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo", concluyó.