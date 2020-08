Gattuso: "Tenemos que hacer un gran partido y tal vez no sea suficiente"

Fútbol/Champions.- Gattuso: "Tenemos que hacer un gran partido y tal vez no sea

Fútbol/Champions.- Gattuso: "Tenemos que hacer un gran partido y tal vez no sea - Filippo Rubin/Lapresse via ZUMA / DPA

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Nápoles, Gennaro Gattuso, calificó al Barça como "un equipo único" en el mundo y reconoció que aún haciendo "un gran partido" este sábado, puede que "no sea suficiente" para ganar en el Camp Nou y avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Sabemos que para nosotros será un partido muy complicado. Conocemos la calidad del Barça, qué clase de equipo es y sabemos que tenemos que hacer un gran partido y tal vez no sea suficiente. Por parte nuestra somos conscientes que nos enfrentamos a un equipo de campeones", dijo este viernes en rueda de prensa.

El técnico de los italianos, que traen un 1-1 de la ida, apurará para decidir sobre si cuenta con Insigne, capitán y delantero, duda por lesión. "Ayer entrenó al 50% y hoy al 100%, mañana quiero oír de él mismo si se siente al 100% y es una decisión suya, de los médicos y mía, porque si no está al 100% no estará en la cancha", afirmó.

"El confinamiento ha creado un deporte totalmente distinto. Todo el fútbol ha sabido volver a arrancar, pero no es el mismo fútbol, es otra cosa. No sé quién tiene más ventaja. Nosotros hemos sufrido mucho estrés, muchos esfuerzos. Por suerte hemos alcanzado el objetivo ganando la Coppa. Las cifras dicen que en los 12 partidos finales hemos mejorado mucho en posesión de balón y hemos creado muchas ocasiones", añadió sobre el parón por la pandemia.

Gattuso defendió su estilo, un juego que, como ya reconoció Quique Setién en su rueda de prensa por la mañana, tiene mucho de posesión de balón. "Siempre los hemos golpeado con la posesión. Están cómodos cuando tienen la pelota, no está bien cuando no tienen el balón, es un partido que hay que saber jugar", comentó.

"El Barça tiene su método, su forma de estar en el campo. Lo importante es cómo están en el campo, lo que quieren hacer para ponerte en dificultad. Es un equipo único por cómo juega. Riqui Puig es un joven campeón, es un espectáculo verle jugar, hace bien a las personas que aman el fútbol. Es un mérito de la cantera del Barça", añadió, sobre las opciones de Setién.

El técnico italiano se refirió a la etiqueta de defensivo que tiene y que parece tendrán sus equipos. "Solo necesitan leer bien los datos. Tal vez los leemos bien en Italia o simplemente se quiere insistir en el futbolista que fui. Yo sé qué equipo me gusta y mi equipo lo sabe. Como futbolista he hecho cosas importantes distintas a las que quiero como entrenador", afirmó.

Además, Gattuso reconoció que jugar sin público en el Camp Nou es una ventaja aunque es una lamentable situación. "El público es el fútbol. Sin público no es fútbol. El fútbol te da emoción, te hace que sientas más el partido. Es una pequeña ventaja, venir aquí y oír 90.000 personas cantando puede ser una presión si no tienes experiencia", apuntó.

"Que todavía no haya ganado le da más fuerza, por los títulos que gana cada año. Es un equipo que lleva muchos años acostumbrado a ganar. He oído muchas bromas estos días, que les falta medio equipo, que no está en forma, pero es un equipo que tiene excelentes jugadores y jóvenes que es espectacular verles jugar", avisó, sobre un Barça herido por dejar escapar el título de liga.