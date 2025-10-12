Publicado 12/10/2025 15:03

Gauff se lleva la final estadounidense ante Pegula y conquista Wuhan

Archivo - 01 September 2025, US, New York: US tennis player Coco Gauff in action against Japan's Naomi Osaka during their women's singles round of 16 match of the 2025 US Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Photo: Javie - Javier Rojas/PI via ZUMA Press W / DPA - Archivo

   La tenista estadounidense Coco Gauff se ha proclamado campeona del torneo de Wuhan (China), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de superar este domingo en la final a su compatriota Jessica Pegula (6-4, 7-5), y alza así el undécimo título de su carrera en el circuito.

   La número tres del mundo, actual campeona de Roland Garros, se adelantó 3-0 en el parcial inaugural, y aunque la sexta raqueta mundial le devolvió el 'break' para igualar la contienda (4-4), volvió a romper en el último juego para adjudicarse la manga.

   Ya en el segundo set, Gauff se tuvo que reponer a un mal comienzo, después de que Pegula se pusiese 3-0. Ganó los tres siguientes juegos para empatar, pero su rival respondió a su último quiebre con un 'contrabreak'. A pesar de que Pegula se plantó con 5-3 y dos juegos para intentar cerrar el parcial, Gauff consiguió neutralizarlo y llevarse los cuatro últimos juegos para poner fin a la lucha tras una hora y 44 minutos.

   De esta manera, Gauff, de 21 años, logra su undécimo título WTA, el segundo de 2025 tras el 'Grand Slam' parisino, y su tercer entorchado de WTA 1.000 -con Cincinnati 2023 y Pekín 2024-. En total, ha ganado las nueve finales en pista rápida que ha disputado en su carrera.

