Gavi, baja para Vallecas por molestias en la rodilla derecha

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar este domingo con el centrocampista Pablo Páez 'Gavi' en su visita de la tercera jornada de LaLiga EA Sports al Rayo Vallecano debido a unas molestias en la rodilla.

"El jugador Pablo Páez Gavira tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido del domingo ante el Rayo y su evolución marcará su disponibilidad", informó el conjunto blaugrana en su perfil oficial de 'X'.

Esto provocará que, a falta de confirmación oficial, el centrocampista andaluz se caiga también de la lista de convocados del seleccionador Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.