Gavi: "Hay que ganar este Clásico para llegar a los 100 puntos, sería algo histórico"

Archivo - Arda Guler of Real Madrid and Pablo Martin Gavi of FC Barcelona in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final football match played between FC Barcelona and Real Madrid at La Cartuja Stadium on April 26, 2025 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Gavi ha asegurado que el equipo está "muy concentrado y mentalizado" para el Clásico de este domingo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, un duelo en el que el conjunto blaugrana puede proclamarse campeón de LaLiga EA Sports si gana o empata, y ha señalado que más allá de ello ganar les permitiría poder llegar a alcanzar los 100 puntos, que sería "algo histórico".

"Podemos igualar el récord que tiene el Barça de hace muchos años. Y eso es tener mucho mérito y estamos haciéndolo. Como te digo, hay que ganar este Clásico y ganar los partidos restantes que quedan y poder llegar a los 100 puntos, que sería algo histórico", apuntó el internacional español en declaraciones a los medios del club.

"La verdad es que estamos muy concentrados y mentalizados para este partido. Al final un Clásico siempre se vive muy intenso. Nosotros tenemos que estar concentrados para este partido y seguro que irá todo bien", señaló al respecto.

El centrocampista andaluz recalcó que el vestuario está plenamente enfocado en el encuentro ante el eterno rival y destacó el nivel competitivo que ve en el grupo durante la semana de preparación.

"Tenemos que seguir así. Veo al equipo muy bien entrenando y mentalizados y concentrados para este partido, que es muy importante para nosotros y para la afición. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros", apuntó.

Además, Gavi recordó la trascendencia especial que siempre rodea a los Clásicos, tanto en el primer equipo como desde las categorías inferiores. "Creo que hay jugadores que no han jugado todavía un Clásico en el Camp Nou y, como te he dicho, se vive muy intensamente", manifestó.

"Pero al final lo que importa es que nosotros tengamos el plan que estamos entrenando mentalizados y que en el campo después demostremos de lo que somos capaces. Un Clásico es desde las categorías inferiores", añadió.

El futbolista 'culer' explicó que este tipo de partidos requieren el máximo nivel competitivo. "Yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos Clásicos. Tampoco hay mucha diferencia entre un Clásico en el primer equipo y un Clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo", afirmó.