Gavi pasará por el quirófano por su lesión en la rodilla derecha y Fermín estará tres semanas de baja

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este lunes que el centrocampista español Pablo Paez 'Gavi' pasará por el quirófano por la lesión que sufre en el menisco interno de su rodilla derecha "para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva" del futbolista blaugrana, mientras que su compañero Fermín López estará tres semanas de baja por una lesión en el psoas ilíaco izquierdo, que sufrió en el partido del pasado domingo frente al Getafe (3-0).

"El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (Gavi) se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha", anunció el club blaugrana en un comunicado.

El Barça explicó que está decisión ha sido la elegida "para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva" de Gavi. La intervención se realizará este martes a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, y una vez finalice la intervención se emitirá un nuevo comunicado médico.

Esta intervención se espera que ponga a fin a las molestias de Gavi, quien se ha perdido los últimos cuatro partidos del Barça. El primero fue el del pasado mes de agosto frente al Rayo Vallecano y no ha podido jugar frente al Valencia, al Newcastle y al Getafe. Además, tampoco estuvo en la última convocatoria de la selección española.

Por su parte, Fermín López cayó lesionado en el psoas izquierdo en la última jugada del partido del pasado domingo contra el Getafe. El centrocampista andaluz, que había salido en el minuto 60, fue atendido por los médicos del club, que han determinado este lunes que estará tres semanas de baja, perdiéndose el encuentro de Liga de Campeones del próximo miércoles frente al Paris-Saint Germain.

Además de este encuentro frente al vigente campeón de la competición, se espera que el centrocampista andaluz se pierda los choques frente de LaLiga EA Sports frente al Real Oviedo, la Real Sociedad y al Sevilla. Tampoco estará disponible para Luis de la Fuente de cara al próximo parón de selecciones. Así, se espera que reaparezca el 18 de octubre frente al Girona FC, una semana antes de El Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.