Gayá: "Tenemos que crear un grupo de verdad si queremos hacer una gran Eurocopa"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española José Luis Gayá sacó lo positivo del empate (0-0) ante Portugal este viernes en el Wanda Metropolitano, confiando en hacer una buena preparación y "crear un grupo de verdad" de cara a "hacer una gran Eurocopa".

"Queríamos ganar está claro, no ha podido ser, hemos hecho cosas muy buenas, eso es con lo que nos tenemos que quedar, otras no tan buenas, hay que seguir mejorando, nos queda otro partido para empezar el torneo que es donde cuenta, las cosas buenas reforzarlas y mejorar las no tan buenas que aún queda tiempo", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El lateral dejó claro la confianza del equipo en los tres porteros y recordó la necesidad de hacer grupo. "Confiamos en los tres porteros, es obvio. Estamos a muerte con ellos, con todos los que estamos aquí. Tenemos que formar un grupo de verdad si queremos hacer una gran Eurocopa y creo que estamos en camino", afirmó.

"Claro que tenemos mucho margen de mejora, pero todas las selecciones. Hemos presionado bien, nos han creado pocas oportunidades, el balón parado nos han creado muchas ocasiones. El equipo ha tenido personalidad, cuando perdía el balón intentábamos recuperar rápido. Hemos tenido ocasiones para ganar", terminó.