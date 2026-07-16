Gayà: "Tenemos que ser más ambiciosos desde el principio y sentirnos muy fuertes en Mestalla"

Archivo - May 14, 2026, Valencia, Spain: José GayĂ (Valencia CF) seen during the LaLiga EA Sports 2025/26 game between teams of Valencia CF and Rayo Vallecano de Madrid. Final score; Valencia CF 1:1 Rayo Vallecano de Madrid - Europa Press/Contacto/Maciej Rogowski - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral español del Valencia CF José Gayà reclamó este jueves ser más "ambiciosos", sobre todo en la primera vuelta de competición donde el equipo le "cuesta más" sacar buenos resultados, para poder ser más regulares en una temporada "especial" por ser el último año antes de marcharse de Mestalla, estadio que quieren convertir en "un fortín", mientras que apeló a ser "una familia" dentro y fuera del campo.

"Hablo de ambición por ganar muchos más partidos en el Camp de Mestalla, que es nuestro 'templo' y nuestra 'casa'. Nos tenemos que sentir muy fuertes en Mestalla y más en su última temporada. Cuando hemos hecho grandes campañas, teníamos esa comunión y esa entrega constante con la afición. Eso es lo que tenemos que hacer esta temporada, que Mestalla sea un fortín", declaró Gayà en una entrevista en 'VCF Media Radio' recogida por la web del club.

Y es que esta temporada es "especial" porque el Valencia CF despedirá al que ha sido su feudo durante 104 años, un aliciente extra de cara a afrontar esta campaña. "Tenemos que ser más ambiciosos desde un principio porque nos ha costado mucho en las primeras vueltas de los últimos años, pero tenemos que intentar que esa reacción, que llega en la segunda vuelta, la tengamos desde el principio. Para eso, es tan importante prepararnos bien", continuó el de Pedreguer.

El equipo 'blanquinegro', que se encuentra en Girona haciendo la pretemporada en la que va cogiendo ritmo "poco a poco", jugará los tres primeros partidos de LaLiga EA Sports 2026-2027 en once días por el aplazamiento del choque ante el Real Betis, algo "inusual" pero que se "debe adaptar" a esta situación. "Tenemos que arrancar bien la temporada porque va a ser importante los dos primeros encuentros que se juegan en Mestalla", recalcó el capitán.

Además, Gayà destacó la "importancia de crear un buen grupo en un fútbol cada vez más físico". "El equipo que más rema en la misma dirección, que se entrega al máximo y el que tenga un nivel de fútbol superior es el que se va a llevar los partidos. Por este motivo tenemos que ser una familia y es lo que tenemos que intentar hacer desde el principio", subrayó.

"Veo a los nuevos fichajes en estos primeros entrenamientos muy bien, implicados y con muchas ganas de dar alegrías a la afición. Nosotros también estamos ayudándoles para que se adapten lo antes posible", reconoció. "A Guido Rodríguez le tuvimos en la segunda vuelta del año pasado, en la que aportó mucha jerarquía y liderazgo al centro del campo. Es un grandísimo futbolista, que nos va a ayudar muchísimo", destacó sobre el argentino.

El lateral izquierdo, que llegó a Paterna a los once años y en los que le han inculcado "lo que es el Valencia CF", afronta su 15ª temporada en el primer equipo, superando a "leyendas inimaginables". "Me emociona porque son muchos años defendiendo esta camiseta y no hay nada más grande que eso. Siempre he valorado estar aquí porque Mestalla y Valencia es mi casa", confesó.

"Empecé muy joven siendo capitán, llevaba muchas temporadas ya en el club. Sé lo que es el Valencia CF y de la responsabilidad y exigencia que tiene ser capitán de este club y lo intento asumir de la mejor manera posible y trato de hacerlo lo mejor que sé", concluyó sobre su capitanía.