Gema Pascual: "La confianza y estar tranquilas será clave"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional de ciclismo en carretera, Gema Pascual, dijo que la confianza y tranquilidad serán "claves" en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que se han inaugurado este viernes, ante la prueba que tendrá lugar la madrugada del sábado al domingo con Mavi García y Ane Santesteban como protagonistas.

Gema Pascual, que ya sabe lo que es vivir unos Juegos Olímpicos como ciclista, admitió que la ilusión que tenía de corredora no la tiene ahora. "La ilusión es del deportista. Mi ilusión ahora es ver las ganas que ellas tienen. Estos dos años que llevo de seleccionadora son muy positivos. Trato de proporcionarles tranquilidad, de hacer un buen trabajo, de hacer equipo", explicó.

No obstante, Pascual dijo que como seleccionadora "también se pasan nervios". "Yo me pongo mucho en la situación de la corredora. Tienes otros dolores de cabeza y otras preocupaciones, pero el resultado de ellas también es en parte mío; me tengo que hacer responsable, sobre todo cuando sale algo mal (ríe)", comentó.

Pascual indicó que trata de darle importancia a los Juegos. "Pero no a esa presión que no me gustaría que sufrieran ellas. Quiero que estén tranquilas, confiadas y con las cosas claras. Allí será verse en la situación, no podemos planificar cómo se encontrarán, pero creo que lo van a llevar con tranquilidad", manifestó.

Los Juegos son "importantes" porque son cada cuatro años y los medios de comunicación le dan mucha relevancia, pero, como ciclista, llevar el jersey de campeón del mundo es también "muy importante". "¿Por qué Mavi García y Ane Santesteban? Me he basado en el rendimiento deportivo; son las dos ciclistas que consideramos que pueden ofrecer los mejores resultados. La confianza y estar tranquilas será clave. Estamos trabajando en ello y mejorando. No se nos debe ir la cabeza por pensar demasiado en lo que conllevan los Juegos y que eso nos desequilibre", subrayó.