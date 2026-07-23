George Conditt IV, fuerza interior para el Leyma Coruña

Archivo - George Conditt IV - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Leyma Coruña se hizo este jueves con los servicios del pívot estadounidense George Conditt IV, internacional con Puerto Rico, para reforzar su juego interior en el año de regreso a la Liga Endesa.

"El Leyma Coruña refuerza su juego interior con George Conditt IV (Chicago, Estados Unidos, 2000). Se trata de un pívot de 2,11 metros, que cuenta con experiencia como internacional con la selección de Puerto Rico, con la que ha disputado la Copa del Mundo de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024", anunció el club gallego.

Conditt IV inició su andadura en la NCAA defendiendo la camiseta de Iowa State Cyclones durante cuatro años. Su debut profesional se produjo en la temporada 2021-2022, en primera división de la liga de Puerto Rico con los Gigantes de Carolina. Tras ello, puso rumbo al baloncesto europeo, recalando en Promitheas Patras de Grecia, donde tuvo un papel destacado en el equipo pese a su juventud, disputando la primera división y EuroCup.

Después de otro paso por Gigantes de Carolina, en la temporada 2023-2024 se unió a los Rip City Remix de G-League, donde obtuvo el título de mejor defensor de la liga y, tras su experiencia en Estados Unidos, fichó por Dreamland Gran Canaria en ACB y volvió a Puerto Rico, para unirse ahora al equipo de A Coruña.

"George es un pívot con capacidad para jugar en el poste bajo, rebotear, intimidar y correr la pista. Se adapta al estilo de juego del equipo, con enfoque de jugador de bloqueo directo y continuaciones del roll, buenas finalizaciones cerca de canasta y un poste bajo solvente", celebra el club gallego.