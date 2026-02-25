Publicado 25/02/2026 18:34

Gerard Martín inaugura su Cruyff Court en Sant Andreu de la Barca

Gerard Martín inaugura su Cruyff Court en Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Gerard Martín inaugura su Cruyff Court en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) - FUNDACIÓN CRUYFF

   BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Fundació Cruyff ha inaugurado este martes el 'Cruyff Court Gerard Martín' en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), un nuevo espacio deportivo destinado a promover la práctica del deporte entre niños y jóvenes del municipio, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

   En el acto han participado el jugador del FC Barcelona y padrino del Cruyff Court, Gerard Martín; la presidenta de la fundación, Susila Cruyff; la directora, Pati Roura; y el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet.

   El nuevo equipamiento, situado en el barrio del Palau, se enmarca en el proyecto Cruyff Courts que impulsa la fundación y que actualmente cuenta con más de 325 pequeños campos de fútbol de uso libre repartidos por todo el mundo.

   Los Cruyff Courts tienen como objetivo fomentar la práctica deportiva e inculcar valores como la responsabilidad, la integración, el trabajo en equipo y la superación personal, además de contribuir a prevenir el sedentarismo y la obesidad infantil.

   La fundación lleva más de 30 años invirtiendo en el deporte como palanca para la educación y el cambio social, mediante la creación de espacios deportivos de calidad en entornos urbanos que promuevan la inclusión, la cohesión social y el desarrollo personal.

   El 'Cruyff Court Gerard Martín' dispondrá de un horario regulado de uso de 8.00 a 22.00 horas para garantizar que sea un espacio de ocio, dinamización y encuentro para niños y jóvenes, al tiempo que se respeta el descanso y la convivencia vecinal.

Contador

Contenido patrocinado