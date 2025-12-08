Gerard Martín: "Sabemos que al mínimo despiste o desconexión somos vulnerables"

Gerard Martin of FC Barcelona attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the UEFA Champions League 2025/26, football match against Eintracht Francfort?? at Ciudad Esportiva Joan Gamper on December 08, 2025 in Sant Joan Desp - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Gerard Martín ha comentado este lunes que son un equipo que saben que "al mínimo despiste o desconexión" se convierten en "vulnerables", y ha señalado que están en "un mejor momento" a nivel defensivo y que están trabajando para poder estar siempre "a tope".

"Ahora sí que estamos en un mejor momento defensivamente. Tal como jugamos tenemos que estar siempre concentrados los 90 minutos, porque sabemos que al mínimo despiste o desconexión somos un poco vulnerables. Pero estamos trabajando para estar siempre a tope y que no nos pasen estas cosas", afirmó el defensa español del FC Barcelona en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones ante el Eintracht de Fráncfort.

Gerard Martín apuntó que el equipo está "en buena dinámica" y que quieren "seguir mejorando". "Mañana es un partido importante porque no nos podemos dejar más puntos en Champions. Así que lo afrontamos como cada partido, que tenemos que ganarlo y estar ahí arriba", añadió.

A nivel personal, el canterano azulgrana confesó que se siente "importante en el equipo" y que así se lo transmite el entrenador con su "confianza". "Ahora me está tocando más de central, tal vez después me toque más de lateral. Al final no me siento más en una posición que en otra sino que estoy preparado para las dos y donde me toque jugaré y ya está", explicó.

Con respecto a la posición de central, el de Esplugues de Llobregat recordó que en pretemporada le "probaron un partido", pero que después, por circunstancias, no jugó ningún partido allí. "Sabía que algún día podría tocarme porque entrenaba a veces ahí. El día que iba a jugar, el míster me dijo que si estaba preparado para jugar, y le dije que sí. Flick me transmite mucha confianza siempre", dijo.

"La presión es del lateral es saltar más adelante, y la del central es estar teniendo coberturas, a duelos y trazar la línea. Son cosas que estamos trabajando y mejorando, y se vio en los últimos partidos", analizó Gerard Martín sobre las principales diferencias de jugar de central o lateral.

Con respecto a sus referentes en la posición de central, el internacional en categorías inferiores con España confesó que, al jugar casi siempre de lateral, no se había fijado en alguien en concreto de central. "Sí que veo a mis compañeros en los entrenos y en los partidos como Eric García, Ronald Araujo o Andreas Christensen. Todos los que pueden jugar de central me ha ayudado un poco a mi adaptación", agradeció.

Por último, sobre el liderato en Liga, subrayó que no sabe si son o no "favoritos", pero que en la cabeza siempre tienen "ganar la Liga" y que para eso deben "ganar todos los partidos posibles". Para que no se reduzca la ventaja que tenemos respecto a los otros equipos tenemos que ir ganando", concluyó.