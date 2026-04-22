Gerard Tsobanian: "El Mutua Madrid Open es el evento deportivo más importante de la ciudad"

El CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian. - RODILLA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, asegura que hay "lista de espera" para acceder a los palcos del torneo, pero que actualmente "la proporción es buena" y que no tienen previsto aumentarlos, ni siquiera en el futuro nuevo estadio, para un torneo al que considera "el evento deportivo más importante" de la ciudad.

"No hay palcos disponibles y hay lista de espera, pero no se van a montar más porque la proporción es buena así. Estamos ya muy completos en cuanto a palcos, tampoco habrá en el nuevo estadio que se va a construir, en el que sólo habrá asientos para aficionados", afirmó Tsobanian en una entrevista concedida a Europa Press tras un acto con Rodilla.

El directivo señaló que pese al gran crecimiento que ha tenido el torneo en los últimos años, "siempre se puede pensar en algo". "Es importante el nuevo estadio que está previsto para 2028. Es un compromiso con el Ayuntamiento y estamos en el proceso de preparar la obra y empezar a los trámites. A partir de ahí hay que verlo, es una cuestión de espacios también, hay que ver si hay mucha más capacidad de crecer de la instalación donde estamos", analizó.

Además, sitúa el punto de inflexión en el año 2009, cuando el evento pasó a ser un torneo mixto, dando "un salto significativo de calidad". "También lo hizo con el cambio del Madrid Arena a la Caja Mágica. El evento se ha consolidado año tras año. Aquí vienen los mejores jugadores y eso está en la mente de la gente, que ya no pregunta quién viene. En cuanto a asistencia, desde la pandemia, hemos visto un salto de más gente y más actividad", subrayó.

Un Mutua Madrid Open, al que el empresario francés considera "el evento deportivo más importante" de la ciudad de Madrid. "Hay otros como el de la NFL, pero estuve allí y el 60 por ciento del público que había en el Santiago Bernabéu no conocían las reglas. Es más un show, era más como un concierto", matizó.

En cuanto a los jugadores españoles, apuntó que siempre es una gran ventaja de tener "un héroe nacional" que compite "al más alto nivel" como pudo ser Rafa Nadal o ahora Carlos Alcaraz. "Es un lujo de tenerles presentes a tan alto nivel. Por supuesto, eso anima a mucha gente y muchas empresas a acercarse al torneo y formar parte de él, eso es indudable", expresó Tsobanian.

Por último, el CEO agradeció la fidelidad de los sponsors, algo "muy importante" para el torneo porque da "tranquilidad y continuidad". "En la mayoría de nuestros patrocinadores, la satisfacción año tras año se repite. Por ejemplo, este año vamos a celebrar 20 años con Mutua Madrileña, también llevamos muchos años con American Express o Mercedes.. Que repitan tantos años es un sello de calidad", concluyó.