La Gestora del Barça fichará si vende y con cláusulas de devolución

El Barça necesita ingresar unos 300 millones y confía en reducir la masa salarial

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona, Carles Tusquets, ha explicado este lunes que el club blaugrana podrá fichar en el mercado de invierno si primero vende, o si el refuerzo llega gratis a final de temporada, y siempre con cláusula de futura reventa, y por otro lado ha cifrado en 300 millones de euros la cantidad a ingresar, o dejar de gastar, para equilibrar unas cuentas que no son "confortables".

En la primera reunión de esta Comisión Gestora que tomó posesión el pasado jueves, tras la dimisión en bloque de la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu, varios temas estuvieron sobre la mesa. Entre ellos, la mesa de negociación para la rebaja salarial, o el tema de cómo acudir al mercado de invierno.

Si hay ventas, puede haber fichajes. También se podrá negociar la llegada de un jugador libre para final de temporada. Así de claro lo tiene Tusquets: "Si se vende, se podrá comprar en la ventana de invierno". "También se podrá fichar jugadores que vengan con una baja. Si hacemos una operación, es con el requisito de que haya dinero, para eso primero hay que vender, y que exista una cláusula para que pueda ser devuelto si no le quieren el siguiente entrenador o presidente", opinó.

Aunque, para poder fichar, se tendría que llegar primero a un acuerdo en la mesa de negociación salarial, en la que el club busca, ahora con la Gestora al frente, recudir los sueldos de jugadores y empleados. Una mesa que debería llegar a un pacto antes de este jueves.

"Contemplo el escenario de que hay predisposición para salir de este escenario, es lo que me llega. La pretensión es pagar lo que se deba cuando se pueda, cuando no haya esta dificultad. Es la solución que creemos más viable viendo las circunstancias", opinó Tusquets.

Parece ser que ve con buenos ojos la estrategia seguida por la Junta de Bartomeu, de intentar aplazar pagos por vía, por ejemplo, de renovar contratos. "No queremos quitar el dinero a nadie, se pagaría lo debido en cuanto no existieran estas dificultades", explicó sobre esa fórmula de pagar menos ahora e ir aumentando el suelo en años venideros hasta cobrar lo acordado.

"Necesitamos seguir reduciendo gastos a corto plazo. Lo más cercano es la mesa de negociación en curso, y acaba el 5 de noviembre. Esperamos cerrar un acuerdo con los jugadores y con el personal no deportivo del club. Todos queremos el club, los socios también están sufriendo, y espero que el personal deportivo y no deportivo también estén a la altura", apeló.

Lo cierto es que la masa salarial de la plantilla es la más alta de Europa. "Es cierto que es seguramente la masa salarial más alta de Europa. Me gusta mirar al futuro, he estado con Ronald Koeman y Ramon Planes, y el CEO Òscar Grau, y les he trasladado que han tenido valentía por su apuesta por los jóvenes. Se trata de hacer un cambio generacional, y eso también influye en la masa salarial, puede quedar reducida. Somos primeros en el ranking de masa salarial en Europa, es muchísimo el porcentaje respecto a ingresos", reconoció Tusquets.

Vistos los números, esta Comisión Gestora quiere darse poder para tomar decisiones, todas ellas que puedan ser tiradas atrás por la Junta entrante, que ayuden a la viabilidad del club. "Estamos en una pandemia con efectos a trabajadores, clientes y propia compañía. No creo que podamos culpar a ningún gestor por este tema. Momentos excepcionales que precisan decisiones excepcionales, y todo ello para volver a la normalidad lo antes posible", reconoció.

"La situación económica del club es compleja, no es cómodo, harán falta esfuerzos de parte de todos. Habrá que bajar el gasto y buscar ingresos que hoy día no existen. Hay una absoluta incertidumbre de los ingresos principales que tiene el club. Evaluamos que para equilibrar este presupuesto, esta falta de ingresos, hay que ingresar cerca de 300 millones de euros", desveló.

Para ello, tienen en mente un paquete de medidas para paliar la situación económica actual y del futuro inmediato. "Estas decisiones podrán ser reversibles durante el próximo mandato. Si la próxima Junta quiere tirar atrás lo decidido, podrá hacerlo y así lo indicaremos en las cláusulas", recordó.

Rechazó, eso sí, la posibilidad de que el club entre en concurso de acreedores si no llega a un acuerdo para esa rebaja salarial. "Ahora mismo no es tan límite la situación. El club tiene muchísimo futuro, hay sobre la mesa posible acuerdos en términos de ingresos, que están por explotar y que hemos podido ver hoy los miembros de la Gestora con representantes del club. Hay esperanzas a medio plazo de que el club pueda remontar en sus ingresos y no con tanta independencia como ahora del estadio", aportó.