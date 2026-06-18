El Getafe acuerda con River Plate el traspaso de Mauro Arambarri

Archivo - Mauro Arambarri of Getafe CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and FC Barcelona at Coliseum de Getafe stadium on April 25, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF y el CA River Plate alcanzaron este miércoles un acuerdo para el traspaso del centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, de 30 años, poniendo fin de esa manera a su etapa de ocho temporadas en la entidad azulona.

"Arambarri llegó al Getafe en el verano de 2018 y, desde su incorporación, se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo gracias a su compromiso, liderazgo y rendimiento constante en el centro del campo", indicó el club de la Comunidad de Madrid en una nota.

"Durante su trayectoria, ha disputado 267 partidos oficiales entre Liga, Copa del Rey y competiciones europeas, y ha superado la veintena de goles", señaló la nota. "El internacional uruguayo fue protagonista de algunos de los momentos más brillantes del club en la última década, participando en las históricas clasificaciones europeas", se agregó.

"Desde su llegada procedente del Girondins de Bordeaux, Arambarri destacó por su capacidad de sacrificio y su intensidad competitiva", subrayó la misma nota de prensa. Por último, el Getafe agradeció a Arambarri "su profesionalidad, entrega y dedicación durante todos estos años, en los que defendió nuestro escudo con orgullo".