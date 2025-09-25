Getafe y Alavés se dejan la piel por un punto y la Real se estrena

Un gol de Oyarzabal ante el Mallorca supuso la primera victoria 'txuri-urdin'

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Getafe CF y Deportivo Alavés empataron (1-1) este miércoles en la sexta jornada de LaLiga EA Sports celebrada en el Coliseum, al sur de Madrid, un reparto de puntos bien sudado por ambos, mientras que la Real Sociedad venció (1-0) al RCD Mallorca para estrenar su casillero de victorias esta temporada.

El conjunto vasco mereció más en el primer tiempo, generador de varias ocasiones de peligro y haciendo al meta David Soria el mejor de los locales. Mariano, que no marca en Primera desde 2022, y Abde Rebbach sufrieron las intervenciones del portero 'azulón'.

El juego posicional del Alavés se impuso pero le faltó puntería a los del 'Chacho' Coudet, pese a los buenos movimientos de sus delanteros. El Getafe igualó la intensidad de su rival tras el descanso y, a partir de ahí, empezó a llegar más. El duelo subió en el pique, en el choque por ganar cada balón.

Con cierta fortuna, un disparo de Luis Milla que dejó muerto Borja Mayoral, Mauro Arambarri fue el más rápido para ir en su búsqueda y marcar el 1-0 (63') en el primer disparo a puerta de los locales. El uruguayo tiró del Getafe pero el Alavés no bajó los brazos en busca al menos del empate, que llegó poco después.

Toni Martínez lo rozó con un remate al poste, también estuvo cerca de forzar un penalti y, en el saque de esquina posterior, alargó desde el primer palo para que en el segundo marcara Ander Guevara. El fondo de armario del Alavés amenazó a los de José Bordalás, pero ambos equipos se dejaron la piel para puntuar, 10 en total para los 'azulones' y ocho, los 'babazorros'.

OYARZABAL DA LA PRIMERA DE SERGIO FRANCISCO En sesión nocturna en Anoeta, dos equipos aún sin victorias se vieron las caras con triunfo de los locales. La Real, con cinco puntos, respiró gracias al gol en el inicio del segundo tiempo de su capitán Mikel Oyarzabal, mientras que el Mallorca, con dos, se fue de vacío en el bajón más reseñable de este inicio de campaña.

Los de Sergio Francisco, arrastrando la mala dinámica con la que terminó la etapa de Imanol Alguacil, buscaron más la victoria, de inicio con el propio Oyarzabal, Barrenetxea y Take Kubo. La buena conexión balear entre Muriqi y Mateo Josehp no tardó tampoco en asomar, y el miedo se instauró por momentos en los vascos.

Oyarzabal fue quien despertó de nuevo el juego ofensivo de la Real y quien, finalmente, abrió el marcador en la reanudación tras el descanso. La Real rozó la sentencia en varias buenas ocasiones, con el fantasma de su falta de gol, pero no le hizo falta ante un Mallorca tocado, lejos del equipo revelación de la pasada campaña.