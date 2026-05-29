El Getafe CF compra a Boselli y le ficha por cuatro temporadas

Sebastian Boselli of Getafe CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum de Getafe stadium on May 13, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF anunció este viernes que ha alcanzado un acuerdo con River Plate argentino para hacer efectiva la opción de compra del defensa uruguayo Sebastián Boselli, que llegó al club azulón como cedido en el pasado mercado invernal y que ahora firma un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030.

El futbolista sudamericano, de 22 años, reforzó la zaga del equipo que entrena José Bordalás en la segunda mitad de la campaña y disputó con el equipo madrileño un total de once encuentros oficiales de LaLiga EA Sports, cuatro de ellos como titular, "dejando muy buenas sensaciones por su contundencia y salida de balón", según el club getafense.