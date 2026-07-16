El Getafe CF se hace con la cesión del lateral Andrés García

Archivo - 25 February 2025, United Kingdom, London: Aston Villa's Andres Garcia (L) and Crystal Palace's Tyrick Mitchell battle for the ball during the English Premier League soccer match between Crystal Palace vs Aston Villa at Selhurst Park. Photo: Zac - Zac Goodwin/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF anunció este jueves un acuerdo con el Aston Villa FC inglés para hacerse con la cesión hasta el próximo 30 de junio de 2027 del lateral derecho español Andrés García, un nuevo refuerzo para el equipo 'azulón' que esta próxima temporada afrontará tres competiciones.

El futbolista valenciano, de 23 años, jugó en el Juvenil del Levante UD, donde debutó con el primer equipo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey precisamente frente al Getafe CF. El conjunto 'granota' le cedió en enero de 2025 al equipo de la Premier League que entrena el español Unai Emery, con el que ha disputado 18 partidos.

El equipo madrileño destacó de Andrés García, que fue internacional con la Sub-21, que es un "lateral de largo recorrido" y que sobresale "por su capacidad para incorporarse al ataque, su seguridad defensiva y su fortaleza en el juego aéreo". "El Getafe CF da la bienvenida a Andrés García y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa como 'azulón'", añadió.