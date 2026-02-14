El Getafe devuelve al Villarreal a su bache liguero y el Sevilla contiene al Alavés

Getafe CF - Villarreal CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Getafe sorprendió (2-1) al Villarreal este sábado en la jornada 24 de LaLiga EA Sports para alejar la zona de descenso, como intentaron sin éxito Sevilla y Deportivo Alavés (1-1), mientras que Espanyol y RC Celta empataron (2-2) para continuar ambos con su escasez de victorias en la zona noble de la tabla.

Los de José Bordalás anularon a un 'Submarino' que tampoco lo puso muy difícil en el Coliseum. Sin Alberto Moleiro, Ayoze Pérez ni Georges Mikautadze, al Villarreal le faltó presencia en campo contrario. El 'Geta' mordió para incomodar y miró a la meta rival cuando pudo, encantado del regalo de Renato Veiga en forma de penalti para el 1-0 de Mauro Arambarri. Marcelino metió cambios para el segundo tiempo, pero otro falló atrás, en la salida de balón, permitió al Getafe hacer el segundo, de Martín Satriano.

Al Villarreal el partido se le puso muy cuesta arriba, espeso contra el repliegue azulón hasta que la entrada de Mikautadze trajo el 2-1. El Getafe resistió los últimos minutos para sumar 29 puntos y cuatro jornadas seguidas sin perder, mientras el 'Submarino' (45) vive de las rentas en su cuarta posición, aunque solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de Liga.

En la zona noble, también pierden fuelle Espanyol (35), siete jornadas sin ganar, y Celta (34), cuatro jornadas sin ganar. Los de Manolo González, ante su público además en el RCDE Stadium, saltaron con la intención de cortar la crisis de 2026, pero los de Vigo se sacudieron poco a poco el momento local y encontraron a Fer López para empezar a mirar a la meta rival.

El refuerzo de invierno generó la acción del 0-1 de Ferran Jutglá en el minuto 38 con el que se llegó al descanso. En el regreso de vestuarios, el Celta siguió mejor, pero el Espanyol supo sufrir, Manolo González metió cambios y Kike García respondió de inmediato con el 1-1. En el otro bando, Claudio Giráldez también movió banquillo y el final fue no apto para cardiacos.

Borja Iglesias hizo el 1-2, anulado en el VAR por un dudoso fuera de juego tras un toque del local Omar El Hilali. La amargura del Celta creció con el 2-1 de Tyrhys Dolan, pero el Panda enfrió Cornellà con el 2-2 definitivo en el descuento. Una montaña rusa de emociones que no contentó las aspiraciones de ninguno.

EL ALAVÉS NO PUEDE CON UN SEVILLA CON DIEZ

La tensión, pese a que queden 14 jornadas de Liga, se dejó notar también en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla salvó un punto, 26 como los vascos, después de la expulsión de Juanlu a los 15 minutos. Pudo ser peor, porque el jugador local se libró de la roja nada más empezar el partido, pero poco después firmó otro pisotón, también a Yusi, que le costó la segunda amarilla.

Así, los planes de presionar arriba se truncaron en un Sevilla que se defendió bien, aunque el Alavés encontró los huecos sin rematador en un centro de Carles Aleñá. Lucien Agoumé y el Pizjuán pidieron penalti a la media hora de un choque con mucha tensión, golpes, pero pocas ocasiones. Los del 'Chacho' Coudet no plasmaron su superioridad y encima encajaron el 1-0 de Djibril Sow.

Con algo de fortuna, en un par de rebotes en la jugada, el Sevilla se adelantó, pero en el segundo tiempo les vino el bajón de gasolina. Además, el Alavés atacó más y mejor, y en un saque de esquina, Toni Martínez hizo el 1-1. La defensa local falló, también poco después en el 1-2 de Lucas Boyé, que anuló el VAR por un ajustado fuera de juego. Los de Matías Almeyda apretaron de nuevo para guardar el punto en un desenlace que dejó la expulsión del técnico argentino y también de Joan Jordán en los locales.