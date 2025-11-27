Getafe y Elche quieren poner tierra de por medio con el descenso

Mario Martin of Getafe CF celebrates a goal with teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Girona FC at Coliseum de Getafe stadium on October 31, 2025, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Getafe recibe este viernes (21.00 horas) en el Estadio Coliseum al Elche CF en la apertura de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo al que ambos conjuntos, separados por un punto, quieren cortar una racha de varios partidos sin conocer la victoria para poner más distancia con el descenso y mirar más cerca la zona europea.

El feudo getafense será testigo del partido que abre una nueva jornada liguera entre dos equipos que están haciendo una buena temporada, pero con estilos totalmente diferentes. El Getafe llega séptimo con 17 puntos (5V, 2E y 6D) firmando su mejor registro en las trece primeras jornadas de la competición doméstica desde la campaña 2019-2020.

Sin embargo, dos derrotas, ante Atlético de Madrid en casa y RCD Mallorca como visitante, en las dos últimas jornadas han frenado al equipo azulón, que no puede relajarse para no perder su privilegiada situación clasificatoria. El conjunto dirigido por José Bordalás no termina de ser regular como local donde cosecha dos victorias de los seis partidos disputados y que llegaron en los primeros compases de la temporada.

Este aspecto a mejorar por parte de los madrileños lo querrá aprovechar el equipo ilicitano que todavía no ha ganado lejos del Martínez Valero esta temporada en Liga. A pesar de ello, los de Eder Sarabia llegan altos de moral tras lograr un meritorio empate, que pudo ser aún mejor, ante el Real Madrid (2-2) el pasado fin de semana dando una buena imagen ante su afición que soñó por momentos con la victoria.

En su regreso a la Primera División, el Elche se encuentra a la misma distancia de las posiciones europeas que del descenso, un panorama que habla bien del buen trabajo realizado por el equipo en lo que va de campaña.

Sin embargo, su irrupción entre los primeros puestos se ha visto frenada con tres empates y tres derrotas en los últimos seis enfrentamientos. Una dinámica que deben cambiar este viernes en Getafe si no quieren ver peligrar su posición en mitad de tabla, son décimos con 16 puntos (3V, 7E y 3D).

Para esta jornada, Bordalás no podrá contar con los sancionados Abdel Abqar y Mario Martín, por lo que Álex Sancris se erige como titular en un equipo azulón que en defensa se espera ver la línea de cinco. Por su parte, Sarabia confirmó en rueda de prensa que Josan Ferrández y Víctor Chust serán bajas para el encuentro, pero sí podrá contar con Pedro Bigas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 28 de noviembre.

Getafe - Elche. Hernández Hernández (C. Canario) 21.00 horas.

-Sábado 29 de noviembre.

Mallorca - Osasuna. 14.00 horas.

Barcelona - Alavés. 16.15 horas.

Levante - Athletic Club. 18.30 horas.

Atlético de Madrid - Real Oviedo. 21.00 horas.

-Domingo 30 de noviembre.

Real Sociedad - Villarreal. 14.00 horas.

Sevilla - Real Betis. 16.15 horas.

Celta - Espanyol. 18.30 horas.

Girona - Real Madrid. 21.00 horas.

-Lunes 1 de diciembre.

Rayo Vallecano - Valencia. 21.00 horas.