El Getafe se enfrentará al Partizan de Belgrado o el Tobol en la previa de la Conference

Archivo - Jose Bordalas, head coach of Getafe CF, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and CA Osasuna at Coliseum de Getafe stadium on May 23, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF se enfrentará en la última ronda previa de la Conference League, que se disputará los días 20 y 27 de agosto, al ganador del cruce entre el Partizán de Belgrado serbio y el FC Tobol kazajo, según deparó el sorteo celebrado por la UEFA este lunes.

El conjunto 'azulón', que vuelve a Europa tras siete temporadas, ya tiene posibles rivales para el último obstáculo antes de entrar en esa fase de liga de la Conference League, la tercera competición continental a nivel de clubes.

Los de José Bordalás se medirán al Partizan de Belgrado o el Tobol, que arrancan este jueves el cruce previo. Los serbios ya han comenzado su liga nacional y marchan cuartos, mientras que el conjunto kazajo está aún más rodado y es un equipo de la zona media de la liga de su país.

La ida de esa última fase previa se disputará en el Coliseum de Getafe el próximo 20 de agosto, mientras que la eliminatoria se cerrará una semana después, el día 27, en tierras serbias o kazajas. El equipo de Bordalás evitó un posible cruce de mayor envergadura, por ejemplo, ante el Braga portugués, que fue semifinalista en la pasada Liga Europa.