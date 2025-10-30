El Getafe estrenará la tecnología 'NFC' para el acceso al partido contra el Girona

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF anunció este jueves que los abonados que tengan entrada para el partido contra el Girona FC, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, podrán acceder al Coliseum utilizando la tecnología 'NFC', que el club madrileño estrenará en el partido de este viernes.

"Desde este mismo viernes 31, en el partido frente al Girona FC, los abonados azulones que tengan su abono digital descargado podrán acceder al Coliseum de manera más rápida utilizando la tecnología NFC ('Near Field Communication')", explicó el Getafe en un comunicado.

Esta forma de acceder al estadio se produce gracias a un acuerdo entre el club y LaLiga, y se une a las ya existentes de abono físico y digital con código 'QR'. La tecnología 'NFC' es una conexión inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio seguro de datos entre dos dispositivos al acercarlos a unos pocos centímetros.

El equipo presidido por Ángel Torres explica que los abonados que tuvieran el abono digital descargado ya cuentan con esta nueva modalidad, simplemente activando el 'NFC' en su dispositivo móvil. Por otro lado, los que no tuvieran el abono descargado, recibirán un correo electrónico en las próximas horas con un enlace para descargarlo. Una vez esté en el móvil, activando el 'NFC' podrán acceder al Coliseum acercando el dispositivo a los iconos de lectura inalámbrica de los tornos.

Además, las personas que adquieran su entrada en taquilla, tienen la opción de recibirla también por correo electrónico para poder descargarla en el móvil, al igual que el abono. "Con esta iniciativa, el Getafe CF, da un paso más hacia la modernización de sus servicios, dando facilidades a sus aficionados", concluye el comunicado.