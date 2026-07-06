El Getafe ficha al defensa argentino Zaid Romero

Archivo - Zaid Romero of Getafe CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum de Getafe stadium on May 13, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central argentino Zaid Romero se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Getafe CF, al que llega procedente del Club Brujas, y que ya militó en el conjunto dirigido por José Bordalás en la segunda parte de la pasada temporada en calidad de cedido.

"El Getafe C.F. y el Club Brujas han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Zaid Romero, después de que el argentino jugara cedido en el conjunto azulón durante la segunda mitad de la pasada temporada", apunta el comunicado emitido por el club getafense.

Así, el equipo madrileño incorpora de nuevo al central argentino para reforzar la defensa de José Bordalás. El defensa de 26 años, regresa al Coliseum después de haber vestido la camiseta azulona desde enero hasta final de temporada, en la que disputó 15 partidos oficiales y anotó un gol.

Formado en Godoy Cruz y con experiencia en clubes como Villa Dálmine, LDU Quito, Estudiantes de La Plata y Club Brujas, Zaid destacó durante su anterior etapa en Getafe por "su solidez defensiva, su poderío aéreo y su rápida adaptación al equipo". "Con su regreso, el Getafe suma un futbolista que ya conoce la casa y que aportará seguridad y competitividad a la zaga azulona, añade la nota.