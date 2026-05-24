El Getafe se mete en Conference y vuelve a Europa seis años después

Getafe - Osasuna - LALIGA

El equipo madrileño venció (1-0) a Osasuna y respondió al acecho de Rayo y Valencia

El Celta no falló a su sexta plaza

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Getafe superó (1-0) al CA Osasuna este sábado en la última jornada de LaLiga EA Sports y certificó su regreso a Europa desde la temporada 19/20, impidiendo el 'sorpasso' de Rayo Vallecano y Valencia, que vencieron a Deportivo Alavés y FC Barcelona, mientras que el RC Celta repetirá en la Liga Europa.

El equipo azulón centró la atención de media España, con el equipo 'rojillo' jugándose la vida. Los de José Bordalás, resucitados desde el mercado de invierno, completaron su gesta para volver a Europa seis años después. El mismo tiempo de ausencia buscaba cortar el Valencia, que cumplió con un 3-1 en Mestalla contra el campeón que fue insuficiente.

Por su parte, el Rayo ganó con remontada incluida en un partido con poca tensión en Vitoria, con la mente puesta en su final de Conference League, mientras que el RC Celta evitó un premio mayor para el 'Geta' y resguardó su sexta posición. Los de Vigo vencieron en Balaídos a un Sevilla sin nada en juego (1-0) para seguir en la Liga Europa como disputaron esta temporada.

VOLVIÓ EL 'EUROGETA', CUARTA VEZ EN EUROPA

En el Coliseum hubo fiesta europea gracias a que David Soria, decisivo en los primeros y últimos minutos, ató el triunfo que sirvió Luis Milla con algo de fortuna, en el gol que rebotó en Alejandro Catena, aunque la presión local robó la pelota. José Bordalás llevó por cuarta vez a Europa al equipo del sur de Madrid, pese a coquetear con el descenso en la primera vuelta.

Mientras, el Valencia se quedó con la miel en los labios, también en una resurrección inesperada que da la razón a Carlos Corberán. El técnico 'che' se quedó a dos puntos de Europa, confiando en que su dinámica siga el próximo curso, tras doblegar al Barça en Mestalla. Por su parte, el Rayo remontó en Mendizorroza gracias a los goles de Sergio Camello y Randy Nteka en el 73' y 90'.

Pese a que se les escapó vía Liga, los de Iñigo Pérez tendrán la opción de meterse, más allá de lo aspiraban en este broche doméstico, en la Liga Europa, si ganan la final de la Conference League del miércoles contra el Crystal Palace en Leipzig. Los de Vallecas mantuvieron su racha sin perder el último mes para sumar 50 puntos por los 51 del 'EuroGeta'.

El equipo azulón aspiraba incluso a la sexta plaza, pero el Celta quiso seguir un curso más en Liga Europa ante un Sevilla ya salvado. Los de Claudio Giráldez, que el año pasado regresaron a la competición europea casi una década después, mantuvieron su posición en zona noble con un último triunfo de fiesta ante su público gracias al tanto de Ilaix Moriba en el 51'.