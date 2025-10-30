El Getafe quiere dormir en zona europea a costa de un necesitado Girona

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Getafe recibe este viernes en el Coliseum al Girona (21.00 horas), en la jornada 11 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los azulones buscan dar continuidad a su victoria en San Mamés con otros tres puntos que les situarían en puestos europeos, mientras que los de Michel necesitan su primera victoria liguera a domicilio para abandonar los puestos de descenso.

El Coliseum será el escenario que abrirá la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Allí, Getafe y Girona buscarán tres puntos con los que conseguir objetivos muy diferentes. Los locales, que vienen de asaltar San Mamés la pasada jornada (0-1) gracias al gol de Borja Mayoral, se marcharían a la cama en sexta posición y siete puntos con respecto a los puestos de descenso con un triunfo. Posiciones que quieren abandonar los gironís, que vieron como se le escapaba el triunfo ante el Oviedo en el descuento.

Así, el equipo de Bordalás intentará poner fin a una racha de tres partidos sin conocer la victoria como local --una derrota y dos empates--, en un Coliseum en el que han derrotado al Girona en tres de sus últimas cuatro visitas. Sin embargo, los de Michel, que siguen sin ganar lejos de Montilivi en Liga, se llevaron los tres puntos en su última visita, e intentarán aprovechar el buen momento de dos de sus jugadores más determinantes, Stuani y Ounahi, para repetir.

El delantero uruguayo llega a Getafe después de anotar tres goles en los últimos dos partidos --dos al Oviedo en Liga y uno al Constancia en Copa--. Además, tiene a los azulones entre sus víctimas favoritas, habiéndoles marcado ocho tantos en los 17 partidos que se han visto las caras, cinco de ellos como jugador del Girona. Por su parte, Ounahi volvió tras lesión por la puerta grande frente al Real Oviedo, siendo protagonista con un golazo y forzando un penalti.

También llega lanzado al partido el hombre gol del Getafe: Borja Mayoral. El delantero madrileño está viviendo su mejor momento de la temporada, consiguiendo ver puerta en sus tres últimos partidos. Al doblete copero ante el Inter Valdemoro se le suman los tantos ligueros ante Athletic Club y Osasuna. Además, ya fue decisivo ante los gironís el curso pasado en el partido de Montilivi marcando el gol del triunfo azulón (1-2).

En cuanto a los onces, la principal duda para Bordalás será el acompañante en la sala de máquinas de los fijos Arambarri y Luis Milla, siendo Mario Martín y Da Costa los principales candidatos. Por su parte, Michel devolvería la titularidad a Ounahi, suplente ante el Oviedo, mientras que Tsygankov, Bryan Gil y Lemar lucharán por un puesto en el costado izquierdo.

En el apartado de bajas, el Getafe continúa con Davinchi lesionado y Nyom sancionado, aunque recupera a Abdel Abqar, que vuelve a una convocatoria tras perderse los tres últimos partidos por lesión. Más numerosas son las ausencias del Girona, que no podrá contar con Donny van de Beek, Alejandro Francés, Ricard Artero y David López.

PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 31.

Getafe - Girona. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00 horas.

Sábado 1.

Villarreal - Rayo Vallecano 14.00 horas.

Atlético de Madrid - Sevilla16.15 horas.

Real Sociedad - Athletic Club 18.30 horas.

Real Madrid - Valencia21.00 horas.

Domingo 2.

Levante - RC Celta 14.00 horas.

Alavés - Espanyol 16.15 horas.

Barcelona - Elche 18.30 horas.

Real Betis - RCD Mallorca21.00 horas.

Lunes 3.

Real Oviedo - Osasuna 21.00 horas.