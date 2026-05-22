Getafe y Rayo Vallecano pelean con el Valencia por la última plaza europea

Mauro Arambarri of Getafe CF kicks the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum de Getafe stadium on May 13, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF, el Rayo Vallecano y el Valencia CF son los tres equipos implicados por la última plaza que hay en juego en LaLiga EA Sports 2025-2026 para jugar competición europea el año que viene, algo que tiene asegurado el RC Celta, que al menos estará en la Conference League, mientras que al conjunto franjirrojo aún le quedaría la bala de su histórica final de la semana que viene ante el Crystal Palace inglés.

El RC Celta suma 51 puntos en la sexta plaza y repetirá presencia en Europa, aunque querrá hacerlo en la Liga Europa por lo que tendrá que sumar al menos un punto este sábado en la última jornada, con horario unificado a las 21.00 horas, en el Estadio ABANCA Balaídos ante un Sevila FC salvado.

El conjunto que entrena Claudio Giráldez espera festejar no sólo su sexta posición sino la buena noticia de la renovación de Iago Aspas, aunque para ello no debe relajarse en exceso ante la amenaza del Getafe CF, el único que le puede quitar la Liga Europa en caso de que pierda ante los sevillistas.

El equipo gallego viene de dos jornadas sin ganar y querrá despedirse del mejor modo de su afición ante los de Luis García Plaza, que acabaron con los agobios pese a poner fin ante el Real Madrid (0-1) su buena y vital racha de tres triunfos seguidos. El choque servirá para poner fin a la exitosa y larga carrera del navarro César Azpilicueta.

Por su parte, el Getafe CF, séptimo clasificado, podría volver a jugar competición europea por cuarta ocasión en su historia y de los azulones depende al menos hacerlo en la Conference League, lo que asegurarán ganando en el Coliseum a un CA Osasuna que se juega no descender y que le vale un empate.

La victoria le permitiría a los de José Bordalás, que vienen de perder en Elche por la mínima, optar a jugar la Liga Europa, aunque para ello necesitan que el Sevilla gane en Vigo para salir beneficiados del empate a puntos con los celestes, mientras que cualquier otro resultado les deja pendiente de lo que suceda en Mendizorrotza y Mestalla para no ser adelantado en la clasificación.

El equipo madrileño tendrá que buscar el triunfo sin dos piezas claves como el delantero Martín Satriano y el defensa Dakonam Djené, ambos sancionados tras el choque del Martínez Valero de la semana pasada y que podrían ser reemplazados por Luis Vázquez y Abdel Abqar, respectivamente.

EL RAYO VALLECANO, MÁS PENDIENTE DE SU HISTÓRICA FINAL

Pendiente de lo que pase en el Coliseum estarán en Vitoria y Valencia donde juegan el Rayo Vallecano y el Valencia CF, aún con opciones de alcanzar la plaza de la Conference League, que tienen a uno y dos puntos respectivamente, con los 'che' necesitando ganar en Mestalla al campeón FC Barcelona y esperar que los dos equipos madrileños no lo hagan.

Por su parte, el conjunto franjirrojo visita a un Deportivo Alavés ya salvado, con la mirada y la cabeza seguramente puesta en el próximo miércoles cuando tenga una cita con la historia en la final de Leipzig (Alemania) de la Conference League ante el Crystal Palace.

El Rayo jugaría la Liga Europa si conquista el título, pero podría llegar a ese encuentro con billete para volver al menos a la tercera competición para lo que principalmente necesita ganar un choque en el que lo más probable es que su técnico Íñigo Pérez dé prioridad al próximo y guarde piezas ante un rival relajado tras sumar siete de los últimos nueve puntos y asegurar su permanencia.

El sábado se completa con un duelo en el que no hay nada en juego entre sus dos protagonistas, el RCD Espanyol, salvado y sin opciones de Europa, y la Real Sociedad, ya con la Liga Europa en su bolsillo tras ganar la Copa del Rey Mapfre, pero que se juega en el horario unificado por la influencia del conjunto 'perico' en posibles empates entre rivales que sí se juegan algo. Los dos están con 45 puntos y rivalizarán por finalizar por delante, con los realistas sin ganar un partido desde el pasado 4 de abril ante el Levante UD y, a domicilio, desde finales de febrero en Palma.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 38 DE LALIGA EA SPORTS.

Valencia - Barcelona. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.

Real Madrid - Athletic Club. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

RCD Espanyol - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.

RC Celta - Sevilla. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.

Alavés - Rayo Vallecano. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.