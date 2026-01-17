El Getafe se refuerza con el defensa argentino Zaid Romero

El presidente del Getafe, Ángel Torres, con el defensa argentino Zaid Romero - GETAFE CF

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El central argentino Zaid Romero jugará en el Getafe CF hasta final de temporada, ha anunciado este sábado el club azulón, que ha llegado a un acuerdo con el Brujas belga para la cesión del futbolista.

"Zaid llega para reforzar el eje de la zaga de José Bordalás para lo que resta de campaña, aportando solidez y poderío aéreo", informó la entidad madrileña sobre el jugador, de 26 años.

El de Mendoza, formado en las categorías inferiores de Huracán Las Heras y Godoy Cruz, jugó en Estudiantes de La Plata entre 2023 y 2024. Dio el salto a Europa con el Brujas en la campaña 2024-25 y cuenta con experiencia en Liga de Campeones.