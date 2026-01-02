El Getafe saca un punto de Vallecas en el tiempo añadido

Mauro Arambarri of Getafe CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Getafe CF at Estadio de Vallecas on January 2, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha empatado (1-1) este viernes en su visita al Rayo Vallecano para abrir la jornada 18 de LaLiga EA Sports, en un partido que tenían de cara los locales hasta que Mauro Arambarri ha marcado de cabeza el gol de la igualada en una jugada a balón parado en el tiempo añadido.

En el Estadio de Vallecas, dos días después de que festejar la 61ª Nationale-Nederlanden San Silvestre Internacional, el fútbol de Primera División regresó tras su breve parón navideño. Y lo hizo con un espeso derbi, donde se adelantaron los locales al borde del descanso con una volea de diestra de Jorge de Frutos y gracias a un centro de Unai López.

De Frutos, que había sido duda hasta última hora por un esguince en su rodilla derecha, enganchó ese balón bombeado desde el costado derecho del área y el portero azulón, David Soria, 'cantó' por su mala posición. Después del descanso, el equipo rayista impuso su ritmo y al Getafe le costaba horrores crear peligro sobre la portería de Augusto Batalla.

Cuando parecía que el triunfo se iba a quedar en casa, Luis Milla en el descuento envió una falta lejana directamente al área franjirroja y Arambarri aprovechó el desajuste de la zaga para marcar con un cabezazo cruzado y sellar el resultado definitivo. Entre reproches de unos y de otros por pérdidas de tiempo se consumió lo que quedaba en el reloj.

Este empate dejó al Rayo con 19 puntos en la zona media de la tabla liguera y a los azulones con 21 puntos un poco más arriba. No obstante, ninguno de los dos conjuntos superó sus actuales malas rachas; mientras el equipo getafense ha cumplido un mes sin ganar en ninguna competición, los franjirrojos no vencen en Liga desde el pasado 26 de octubre.