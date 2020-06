El Getafe sigue sin arrancar y empata en Pucela

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Getafe ha firmado este martes ante el Real Valladolid su tercer empate consecutivo (1-1) y sigue sin ganar en la reanudación de LaLiga Santander, después de que Jaime Mata estrenase el marcador y de que el turco Enes Ünal neutralizase el tanto desde el punto de penalti, un resultado que les mantiene en la quinta posición de la clasificación.

En el inicio del duelo en el José Zorrilla, fue el cuadro azulón el que buscó con más insistencia la portería contraria, y trató de sorprender en un par de ocasiones de Arambarri y Sergi Guardiola. Sin embargo, fue un exjugador del cuadro pucelano el que consiguió ver puerta a pocos minutos para el descanso.

En el minuto 41, Jaime Mata recuperó un balón dentro del área, al que no había llegado Arambarri, y lo envió al fondo de las mallas lejos del alcance de Masip. La respuesta blanquivioleta no se hizo esperar, y en el tiempo extra de la primera mitad, poco después de una doble ocasión del propio Mata, empató después de que el colegiado decretase penalti por un codazo de Djené a Enes Ünal, que no falló desde los once metros.

Un remate al larguero de Mata inauguró el festival de ocasiones de una segunda parte que creció en intensidad. Ni la pausa por hidratación frenó el ritmo del partido, en el que David Soria sacó en el 82 una buena mano abajo a un disparo cruzado de Ünal, que solo un minuto después estuvo apunto de anotar en un chut que se marchó rozando el palo izquierdo.

De esta manera, los de José Bordalás (49), que han logrado una derrota y tres empates tras el parón, se mantienen en la quinta plaza, que podría peligrar si la Real Sociedad (47) vence al RC Celta este miércoles en Anoeta. Los pucelanos, por su parte, acumulan 34 unidades, ocho más que la zona de descenso.