El Getafe sucumbe en Mestalla y el Elche sigue como equipo revelación

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha perdido por 3-0 en su visita al Valencia CF, con goles de Mouctar Diakhaby, de Arnaut Danjuma y de Hugo Duro para los 'ches', mientras que el Elche CF ha derrotado por 2-0 al Levante UD gracias a los tantos de Rafa Mir y de Rodrigo Mendoza, en sendos partidos de la jornada 3 en LaLiga EA Sports.

La sesión de este viernes en Primera División levantó el telón en el Estadio Martínez Valero, donde los locales se gustaron y marcaron en el 45' por obra de Mir con un cabezazo dentro del área después de un centro bombeado de Germán Valera desde la banda izquierda. Sin embargo, el árbitro lo anuló por un leve empujón de Mir a Unai Elgezabal en el salto.

Eso sí, Mir se desquitó nada más empezar la segunda mitad. El Elche recuperó un balón en la medular del campo, Álvaro Rodríguez asistió de cabeza al dorsal 10 de los locales y éste en carrera sorteó a Elgezabal para clavar el 1-0 con un zurdazo fuerte. Cinco minutos más tarde, los ilicitanos doblaron su ventaja, tras un robo y cabalgada de Pedro Bigas.

Bigas se topó con la zaga visitante, pero Mendoza controló esa pelota suelta para recortar a Jorge Cabello y anotar mediante un derechazo raso y cruzado. Este victoria colocó al Elche con cinco puntos, asomándose a los puestos europeos; por su parte, el Levante encajó su tercera derrota en otras tantas jornadas disputadas y se mantiene en zona de descenso.

Mientras, en Mestalla, la intensidad defensiva del Getafe se rompió a la media hora cuando Luis Rioja sacó un córner con el pie zurdo desde la esquina izquierda y Diakhaby esquivó el marcaje de Juan Iglesias y a bocajarro cabeceó el 1-0. Esa renta animó a los 'ches', que después del descanso marcaron el 2-0 en un contragolpe culminado por Danjuma.

Habiendo recibido un pase en largo para correr a campo abierto, la 'Cobra' llegó hasta el área azulona por la parte izquierda, recortó a Diego Rico hacia dentro y ejecutó un derechazo potente que se elevó hasta entrar a media altura junto al poste del arco defendido por David Soria, quien tocó el balón pero sin la rapidez necesaria para desviarlo.

Aunque Adrián Liso estrelló en el palo una volea de zurda durante los minutos finales, el equipo getafense no recortó distancias y para colmo recibió el 3-0 en el tiempo de descuento por un remate cercano de Duro a pase raso de Largie Ramazani. Esto dejó al 'Geta' con seis puntos, en el quinto puesto momentáneo, y la victoria dio oxígeno al Valencia para situarse con cuatro puntos en la zona media de la tabla clasificatoria.