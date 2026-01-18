Getafe - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

En el partido que abre la jornada dominical, Getafe y Valencia enfrentan sus urgencias, más acuciantes para el equipo 'che', que marca la zona de descenso y que espera aprovechar la alegría copera para tratar de tomar impulso en LaLiga.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Rico; Sancris, Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Javi Muñoz.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Tárrega, Copete, Vázquez; Pepelu, Guerra, Almeida; Diego López, Sadiq y Rioja.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Valencia de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 18 de enero a las 14.00 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los che se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.