Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen en Red Bull, cerca de fichar por McLaren

LAMBIASE Gianpiero, Head of Race Engineering at Red Bull Racing, portrait, VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2 - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

LONDRES, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ítalo-británico Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera del piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen desde hace 10 años, podría estar cerca de abandonar la estructura de la marca de bebida energética y fichar por McLaren.

Lambiase, conocido como 'GP', estaría a punto de incorporarse a McLaren, rival de Red Bull, según la Press Association, que desveló que existe un acuerdo para que el ingeniero se incorpore al equipo británico cuando expire su contrato con Red Bull al final de la próxima temporada, aunque existe la posibilidad de que el cambio se produzca incluso antes.

El ingeniero italo-británico ha trabajado con Verstappen desde que el holandés se unió a Red Bull hace una década, por lo que su salida podría generar dudas en la estructura y el piloto neerlandés, descontento con la nueva normativa de la F1.

El contrato de Verstappen con Red Bull se extiende hasta 2028, pero las cláusulas relacionadas con el rendimiento permitirían al tetracampeón del mundo marcharse antes de esa fecha. Verstappen ocupa el noveno puesto en el Mundial tras haber sumado solo 12 puntos en las tres primeras carreras de 2026.

"Ya ni siquiera estoy frustrado. He superado esa fase. No sé cuál es la palabra adecuada en inglés para describirlo. Tampoco sé cómo se dice en neerlandés. Sinceramente, no sé qué pensar. Probablemente no haya palabras. Ya no me enfado por ello, ni me frustra lo que está pasando. Hay muchas cosas que tengo que aclarar personalmente", dijo 'Mad Max' en el GP de Japón.

En McLaren, Lambiase reportaría al director del equipo, Andrea Stella, el italiano que supervisó el Mundial conquistado por el inglés Lando Norris el año pasado, por lo que, según PA, el italo-británico no llegaría al equipo de Woking para reemplazar a Stella.