Un gigante Alcaraz se mete en octavos de Roma

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz venció (7-6(2), 6-2) este domingo al serbio Laslo Djere para acceder a octavos de final en el torneo de Roma, quinto ATP Masters 1000 de la temporada, capaz de levantarse cual gigante ante la adversidad.

El murciano, en su segunda participación en la cita italiana, tardó en encontrarle el tacto a la sesión nocturna en el Foro Itálico. Alcaraz se presentó temprano en las instalaciones, dispuesto a ver el Clásico entre Barça y Real Madrid, y cuando llegó su turno nueve horas después tuvo que remar a contracorriente en el primer set. Sin embargo, el cuatro veces campeón de 'Grand Slam' remontó luciendo una vez más 'cabeza, corazón y cojones', el lema de su abuelo, las tres ces, que lleva tatuado.

Alcaraz, que se medirá ahora con el ruso Karen Khachanov, no tiró la toalla a pesar de que no le respondían los golpes. Muchos errores no forzados mientras Djere parecía encontrar las líneas con facilidad. El serbio golpeó dos veces, dos veces se puso 'break' arriba, pero el español dio la vuelta a ambas para forzar una muerte súbita en la que ya tomó las riendas para no soltarlas.

Pese al 1-3 en contra, o a ver a su rival con saque para cerrar la manga, el de El Palmar apretó los dientes hasta que en la muerte súbita Djere empezó a sentir de cerca la garra del español. El nivel de Alcaraz creció y empezó a deslizarse sobre la tierra de la central italiana hasta un severo 4-0, con puntos de espectáculo que levantaron al público y fueron minando al rival.

El serbio se sacudió como pudo la reacción rival y llegó a inquietar de nuevo al resto, pero el español no cedió su saque encaminado a su segundo triunfo de la semana en Roma. El campeón esta campaña en Montecarlo, finalista en Barcelona y ausente en Madrid por lesión, confirmó estar entonado como exige una cita romana plagada de favoritos como Jannik Sinner o Alexander Zverev.