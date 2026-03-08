Gijón despide la segunda fase de LaLiga Genuine Moeve - LALIGA

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Fútbol de Mareo, en Gijón (Asturias), ha acogido este fin de semana la segunda fase de LaLiga Genuine Moeve 2025-26, competición impulsada por LaLiga a través de su Fundación y dirigida a personas con discapacidad intelectual, una cita en la que participaron 24 equipos y más de 380 futbolistas.

Los conjuntos se distribuyeron en los grupos Deportividad, Respeto y Compañerismo, y disfrutaron junto a familiares, aficionados y público local de una experiencia en la que el resultado pasa a un segundo plano y donde valores como la tolerancia, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la alegría compartida volvieron a ser protagonistas.

El programa de actividades arrancó el sábado con la recepción institucional en el Estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini', y que contó con la presencia de los capitanes y entrenadores de esta sede. Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de David Guerra, vicepresidente del Real Sporting de Gijón; Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del club anfitrión; y Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga. Además, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y el Real Sporting de Gijón, todos los miembros de los equipos fueron invitados al Bioparc Acuario de Gijón.

Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo se disputaron los encuentros correspondientes a la tercera parada del calendario de la temporada 2025-26, tras las celebradas en Tarragona y Cádiz. Los equipos sumaron tanto en la clasificación deportiva como en la de Fair Play.

En la mañana del domingo, se celebró un desayuno institucional organizado por la Fundación del Real Sporting de Gijón, que reunió a representantes políticos y de diferentes entidades y organizaciones colaboradoras de Asturias con el objetivo de compartir los principales datos de impacto de los proyectos que desarrolla.

Desde la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente y Clemente Villaverde, directora y presidente de la organización, respectivamente, explicaron a los presentes las diferentes sinergias que existen entre ambas fundaciones, así como una breve introducción de los proyectos que la Fundación LaLiga tiene en la actualidad.

La sede de Gijón finalizó con la entrega de medallas, en la que todos los jugadores y jugadoras recibieron al finalizar sus partidos un merecido reconocimiento por su participación y demostración de los valores positivos del fútbol. El acto contó con la presencia de representantes del Real Sporting de Gijón y de su Fundación, de LaLiga y su Fundación, así como de marcas y entidades que apoyan este proyecto. La tercera fase de la temporada se celebrará en Granada, el 25 y el 26 de abril, y en Burgos, el 30 y el 31 de mayo.