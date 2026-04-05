Gil Marín y la indignación del Atlético: "Solo queda sentir vergüenza"

Archivo - Miguel Ángel Gil Marín, Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, mostró este domingo la indignación del conjunto rojiblanco después de la actuación arbitral del sábado en la derrota (1-2) contra el FC Barcelona, en especial con la intervención del VAR en una tarjeta roja que al final no vio Gerard Martín.

"Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada", dice en una nota publicada en la web del Atlético.

"Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción", añade.

Gil Marín criticó así la llamada del VAR a un Busquets Ferrer que había señalado roja en primera instancia, en una jugada al inicio del segundo tiempo que mantuvo finalmente al Barça con sus once jugadores. "El árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno. El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal", apunta.

Por otro lado, el delegado del Atlético se refirió a la revisión del CTA de una jugada similar hace poco. "No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido", afirma.

"Lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen", termina.