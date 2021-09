Gil Marín: "Si los organismos siguen así habrá un proyecto más trabajado y con cierto consenso que la Superliga"

"Si nos dan a elegir entre papá y mamá, nos iremos de casa", avisa sobre la posición de los clubes ante los enfrentamientos entre instituciones

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, lanzó este miércoles un aviso a los organismos que rigen el fútbol sobre la necesidad de calmar el "ambiente de crispación" que se vive en la actualidad y que puede provocar en que no tarde "en haber un proyecto más trabajado y con cierto consenso" que el inicial de la Superliga, mientras que, por otro lado, defendió lo positivo del acuerdo de LaLiga con CVC tanto para su club como para el resto.

"Si los organismos e instituciones siguen en esta misma línea no tardará en haber algo más trabajado y mejor explicado, y con cierto consenso con clubes, técnicos, jugadores y, sobre todo, aficionados, que dé una vuelta de turca al sistema actual. Si las instituciones siguen por esa línea y nos dan a elegir entre papá y mamá, nos iremos de casa", subrayó Gil Marín durante su ponencia en el congreso 'World Football Summit' que se está celebrando en el Wanda Metropolitano hasta este jueves.

El directivo reconoció que cuando les "invitan" a formar parte de la Superliga no dudaron en decir que sí porque no entendía "no estar en la mesa en la que van a estar los 15 clubes más poderosos que iba a negociar el futuro del fútbol europeo". "Nos habíamos ganado ese derecho por una última década de éxitos", advirtió.

Sin embargo, igual que tardaron 48 horas en dar su visto bueno, sólo necesitaron "otras 48 horas" para desligarse porque veían que ponían "en riesgo el fútbol tradicional y también por "el rechazo" de su masa social. Por ello, se reunió con los accionistas y les dijo que el proyecto era "precipitado" y que su idea "no estaba bien desarrollada". "Sentía que estábamos yendo contra aquello que nos había permitido estar dónde estamos y que estaba traicionando mi propia idea del deporte", añadió.

El consejero delegado del Atlético lamentó que también en el mundo del deporte se esté viviendo "un ambiente difícil, de enfrentamiento y crispación" en el, que "todo el mundo quiere cambiar las cosas aunque estén bien", lo que está provocando "un caldo de cultivo en un periodo generacional de cambio que demanda otras maneras de generar contenido y vivir experiencias".

Y dentro de este mundo considera que, sin citar nombres, hay "gestores que se ponen más nerviosos y quieren ganar tiempo al tiempo para que todo se desarrolle antes". "Todo esto unido a un mundo cargado de pasión y donde se siente más que se piensa, lo que es peligroso", avisó.

"GESTIONAR PARA TODOS ES CASI IMPOSIBLE"

El dirigente del club madrileño resaltó que como miembro del consejo de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) se ha dado cuenta "de lo diferentes" que son todos los clubes europeos y que "gestionar para todos es casi imposible".

"Esas diferencias generan el ambiente que se está viviendo", manifestó, dando valor a lo que está haciendo la UEFA "para adaptarse a estas diferencias entre los clubes", como el nuevo formato de la Liga de Campeones preparado a partir de 2024 y que "intenta agradar a los más grandes para que no piensen en proyectos como la Superliga".

Gil Marín tampoco se olvidó que ideas como la de un Mundial cada dos años que planea la FIFA "condiciona cien por cien" a los clubes, a los que se hace "un daño grande e irreversible". "No tiene sentido crear nuevas competiciones para generar más dinero y que haya más partidos, estamos al límite", declaró, resaltando que todos los parones internacionales les privan de sus "activos" que son sus jugadores, a los que se pone "en riesgo".

Así, reiteró que "condiciona demasiado este enfrentamiento permanente entre instituciones" y que si no varía la actitud, "habrá un cambio con total seguridad". "No en formato Superliga, pero sí en otro. Esta situación solo puede llevar a la emancipación en situaciones de discusiones en casa", aseveró.

"Llevo 25 años en este sector y nunca he percibido la sensación de crispación que noto ahora. Creo que es el momento de que la familia del fútbol esté unida y que se tomen decisiones por el bienestar del aficionado. Cuando unos quieren la parte de lo que gestionan otros vienen las guerras judiciales. Tenemos que intentar disfrutar de nuestro sector que es muy bonito", demandó el dirigente, que piensa que "hay que poner límite" a las disputas entre LaLiga y la RFEF y no olvidar que los clubes tienen "una dependencia económica" de la patronal y la UEFA.

"LA OPERACIÓN ENTRE LALIGA Y CVC ES BUENA Y RENTABLE PARA EL ATLÉTICO"

Cuestionado por el acuerdo entre LaLiga y CVC, pidió analizarlo "con cabeza y sin pasión" y remarcó que valoración dada por el fondo internacional a LaLiga "viene a decir el gran trabajo" del organismo presidido por Javier Tebas.

Gil Marín no esconde que el incremento del valor de los derechos audiovisuales "no va a tener un crecimiento tan grande" y que en el acuerdo con el próximo 'tender' en España tienen previsto "empatar y no perder". "Llegamos a la conclusión de que LaLiga necesita ayuda para poder seguir en la misma línea de ingresos y la alianza con CVC no es mal binomio y va a permitir que siga creciendo el valor de los derechos y la rentabilidad", explicó.

"Es una operación rentable para el Atlético y creo que para la gran mayoría también", agregó ante la impugnación de este acuerdo por parte del Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic Club. "Los que no están de acuerdo están invitados a no participar ni a tener responsabilidad alguna, pero es una pena porque creo que es una operación buena porque va a permitir a todos desarrollarse y mejorar", aclaró.

Finalmente, a nivel deportivo, valoró al técnico Diego Pablo Simeone, que en diciembre cumplirá diez años al frente del club y cuyo "nivel de exigencia" les obligado a invertir cada vez más. "Su llegada es una bendición, nos ha dado mucho más de lo que podíamos esperar", confesó el directivo.

Además, sobre como ha conseguido poner al club a la altura competitiva del Real Madrid y del FC Barcelona apeló a "la pasión, el esfuerzo y a la suma del binomio cuerpo técnico-gestores, más el impulso de la afición" como una de las claves. "A esto hay que añadir la inercia que hemos cogido y la costumbre de 'querer comer bien', eso nos obliga permanentemente a reinventarnos", concluyó.